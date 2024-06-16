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日本7月換新紙鈔別怕！旅日達人曝「碰壁情境」：目前舊鈔更好用

▲日本將在今年7月分正式發行新版紙鈔，也意味著陪伴許多旅客20多年的「福澤諭吉」萬元紙鈔們，即將逐漸走入歷史。（圖／記者郭俊暉攝 , 2024.03.05）
▲日本將在今年7月分正式發行新版紙鈔，也意味著陪伴許多旅客20多年的「福澤諭吉」萬元紙鈔們，即將逐漸走入歷史。（圖／記者郭俊暉攝 , 2024.03.05）

記者潘毅／綜合報導

日本將在今年7月分正式發行新版紙鈔，也意味著陪伴許多旅客20多年的「福澤諭吉」萬元紙鈔們，即將逐漸走入歷史。不過旅日達人林氏璧則建議，民眾若在之後前往日本，仍不用急著換成新紙鈔，因為舊紙鈔可以持續使用，反而是新紙鈔有可能在當地使用時碰壁。

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林氏璧指出，日本即將在7月3日進行20年來首度換發新紙鈔。日本業者為了因應新紙鈔，正在更換補票機、售票機等設備，或是更新機器的系統，但目前看來，有些地方會來不及，可能會遇到新紙鈔無法使用的窘境。

▲日本將在今年7月換日幣新鈔。包括10000、5000、1000日圓三種面額都將更換。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本將在今年7月換日圓新鈔。包括10000、5000、1000日圓三種面額都將更換。（圖／美聯社／達志影像）
日本財政部5月的調查，當地各行業在7月3日預計可使用新鈔的完成度：
金融機構的ATM：90%以上
主要超商、超市的自動售票機與收銀機：80%至90%
❗投幣式停車場和餐廳的食券機：約50%
❗飲料自動販賣機：20%至30%。

其中在日本各地擁有超過17萬台自動販賣機的企業透露，若要將全國機器進行新鈔收取的更新，大約需要再花2年時間才能完成。

對此，林氏璧提及，近來他去日本已經越來越少遇到一定只能使用現鈔的地方，包括使用PayPay、Quic Pay、SUICA、信用卡等輪流上陣，很少需要拿出現金。「當然去日本旅行還是應該準備一定現金以備不時之需。」他也強調，舊鈔可以永久通用，不用擔心。「倒是你拿到新鈔，有可能無法使用喔。所以現階段好像還不如準備著舊鈔就好！」

▲雙手摩擦後，手上產生的靜電會使帶有「鍺粉」的日幣紙鈔彎曲，見此辨別真偽。（圖／取自爆廢公社）
▲雙手摩擦後，手上產生的靜電會使帶有「鍺粉」的日圓紙鈔彎曲，見此辨別真偽。（圖／取自爆廢公社）
日本紙鈔世界最難偽造！是最熱愛現金大國

日本是全世界紙鈔流通量多的國家，日圓過去就曾被譽為「最難偽造」的貨幣，偽鈔事件相當少見，國際清算銀行（BIS）在2021年時統計，日本當時全國通貨發行額超過名目國內生產毛額（GDP）的20%，相較英、美等大國都在10%以下，日本完全可以說是熱愛「現金」的大國。

日本現金市場龐大，不免有不肖份子動起歪腦筋，想要偽造日圓牟利，不過過去曾登上新聞版面的，幾乎都是偽造70年代早期的「聖德太子」萬元鈔票，而且也因為材質過於粗糙，立刻遭民眾識別，日本警方也迅速逮捕不法外籍集團。

目前市面上流通最廣泛的「福澤諭吉」萬元紙鈔，則是從1984年發行至今年7月，製作時，加入了許多磁石粉末成分，這讓日圓紙鈔不容易有汙損，其中也包含了一種「鍺粉」，只要將雙手互相搓熱後，再以掌心捧起萬元日圓紙鈔拿起，就會出現向上捲曲的現象。

而日本財務省將於2024年7月3日發行3款紙鈔，新版紙鈔從2022年6月起開始印製，預計將在3月底儲備量達45億3千萬張。新版日圓鈔票正面圖樣部分，1萬元將印上「日本資本主義之父」渋沢栄一、5千元則是津田塾大學創立者津田梅子，1千元則是細菌學家北里柴三郎。

▲日本將在今年7月換日幣新鈔。包括10000、5000、1000日圓三種面額都將更換。（圖／翻攝自矢板明夫俱樂部 Yaita Akio臉書）
▲日本將在今年7月換日圓新鈔。包括10000、5000、1000日圓三種面額都將更換。（圖／翻攝自矢板明夫俱樂部 Yaita Akio臉書）
最新版日圓紙鈔除了原本就有的防偽技術之外，還增加上「全像攝影」技術，鈔票偉人圖案將隨角度出現變化，花紋也極度精細，更加難以仿造。此外，日本台灣交流協會也曾指出，日圓會選擇使用人物肖像進行設計的其中一個原因是，因為人類對於面孔的細微變化較為敏感，有助於更加嚴謹地防範偽幣出現。

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