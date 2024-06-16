復振我國航海文化力！海洋委員會舉辦航海大會師帆船賽活動

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航海大會師帆船賽頒獎活動，是由海洋委員會副主任委員黃向文主持，她表示，海洋委員會積極推動親海、近海、進海活動，以成為全民主流，此次航海大會師帆船賽活動，有來自國內外各地的帆船選手，百船匯聚畫面令人感到十分振奮，不僅象徵我國新航海時代的開始，更成功復振國人航海文化力，喚起航海精神，感謝帆船選手的參與，讓首屆賽事參與船數及人數達到高雄有史以來最大規模，期許我國海洋運動可以更為蓬勃發展持續精進，成為亞洲重要的帆船賽事之一。
此一航海大會師帆船賽活動，在總統賴清德、總統府秘書長潘孟安、海洋委員會主任委員管碧玲及高雄市長陳其邁等人一起為帆船賽鳴笛啟航後，帆船好手便航向高雄港外海起航線，以繞行高雄柴山外海浮標一圈的方式，進行精彩繞標賽事。
參與帆船賽活動的船隊，在熱情艷陽下歷經3個多小時熱血沸騰的航行，所有參賽隊伍均於下午2時安全返港，賽事圓滿落幕，其中，星羅船團展現旺盛的奪冠企圖心與高超的航船技巧，勇奪冠軍獎盃，亞軍及季軍則分別由Camarades及依莉娜船隊拿下。
在頒獎典禮後，海洋委員會也舉行航海大會師交流饗宴，進一步建立國內外帆船好手聯繫平台，以促進帆船技術交流分享與產業發展，期待藉此進一步推動我國海洋文化與帆船產業發展，鼓勵及帶動民間從事多元海洋活動風潮，並扎根海洋教育，以提升全民海洋素養。