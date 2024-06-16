台北大雷雨無情狂轟！信義區發「淹水警戒」 大安區時雨量77毫米
今（16）日午後對流發展相當旺盛，尤其在大台北地區，雷雨帶一波波移入，並在市區降下無情大雨，且伴隨強風出現，水利署也針對「信義區」發布「二級淹水警戒」，而據中央氣象署觀測資料，信義區時雨量達64毫米，大安區更是來到77毫米，已達「豪雨」標準，因此也針對台北市發布「豪雨特報」。
記者張志浩／綜合報導
氣象署指出，由於對流雲系發展旺盛，配合「熱力作用」影響，今天各地山區及大台北在午後的降雨相當明顯，前中央氣象局局長鄭明典也在臉書發文提醒「台北市雷雨區，小心強陣風，午後對流降溫真好！還有雷聲隆隆，只是降雨範圍並不是很廣。」
據氣象署資料，今日下午3時至4時，台北市大安區就降下77毫米雨量，信義區64毫米、文山區61毫米、南港區41.5毫米，水利署更是針對「信義區」發布淹水警戒，氣象署則是針對台北市發出「豪雨特報」，基隆、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東發布「大雨特報」。
此外，北市災防辦公室下午也提醒，隨著大雷雨的出現，預計文山、信義、南港區還有60毫米左右的時雨量，降雨持續時間約1至2小時。台北市災害防救辦公室已通知各防救單位提高警覺，隨時應變。