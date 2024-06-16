大巨蛋流水席再現！場外下大雨場內下小雨　半年出現4次屋頂漏水

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這已非大巨蛋首次發生漏水事件，繼去年12月的亞錦賽和今年3月初的讀賣巨人90週年交流賽後，中職大巨蛋開幕戰由味全龍與中信兄弟上演的「龍象大戰」，也出現漏水的情況，加上今天中信兄弟主題日屋頂又滴雨，每一次漏水都與北部下雨有關，引起球迷對大巨蛋施工品質的質疑。
有不少網友嘲諷大巨蛋是「4D球場，全球最先進」，一位王姓球迷無奈表示：「想說大巨蛋看球很舒服，但沒想到室內竟然還要躲雨，這已經不是第一次了，每次下雨就會有點擔心，這顆巨蛋孵了這麼久，好不容易完工，結果卻是這樣，真心期望遠雄能夠重視問題，讓球迷有個更好的觀賽環境。」
大巨蛋票房保證 兄弟刷新單場票房紀錄
今年中職例行賽在大巨蛋的比賽人氣爆棚，成為票房保證。昨（15）日中信兄弟迎接「阪神甲子園球場日」，並邀請日職傳奇球星金本知憲開球，湧入大批球迷進場，兄弟更是加開內野上層L4、L5區域。今日則是邀請連續6年拿下金手套，有「筋肉超人」之稱的男人糸井嘉男現身大巨蛋，擔任開球嘉賓。
中信兄弟15日對戰統一獅，入場觀眾累計達32,988人，不僅突破3萬人，更刷新中職史上單場最多觀眾紀錄。據兄弟球團指出，現場販售的阪神聯名商品狂銷突破1千萬，單場總計票房和商品收益達到3,800萬元，本週末3連戰預售票將突破48,000人。
此前中職在大巨蛋的累計最高進場人數紀錄由味全龍保持。6月1日，味全龍在「龍象大戰」中對戰中信兄弟，吸引了29,688名觀眾入場。這次吸引眾多觀眾的原因是「AI教父」黃仁勳驚喜宣布到場開球。中信兄弟在4月4日首次攻蛋時，吸引了25,942人進場，這是兄弟先前的最高紀錄。
中職在大巨蛋的單場票房排名：（由多至少）
1. 6月15日 – 中信兄弟對味全龍，觀眾人數：32988人
2. 6月1日 - 味全龍對中信兄弟，觀眾人數：29688人
3. 3月30日 - 味全龍對樂天桃猿，觀眾人數：28618人（中職開幕戰）
4. 4月4日 - 中信兄弟對台鋼雄鷹，觀眾人數：25942人
5. 3月31日 - 味全龍對中信兄弟，觀眾人數：20158人
6. 5月25日 - 富邦悍將對台鋼雄鷹，觀眾人數：19588人
7. 4月3日 - 中信兄弟對台鋼雄鷹，觀眾人數：18072人
8. 5月31日 - 味全龍對中信兄弟，觀眾人數：16156人
9. 5月26日 - 富邦悍將對台鋼雄鷹，觀眾人數：16148人
10. 5月24日 - 富邦悍將對台鋼雄鷹，觀眾人數：14946人
11. 4月5日 - 樂天桃猿對中信兄弟，觀眾人數：13706人
12. 4月6日 - 樂天桃猿對中信兄弟，觀眾人數：13682人
13. 4月7日 - 樂天桃猿對中信兄弟，觀眾人數：12013人