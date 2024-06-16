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96自由車聯賽／前勁車隊三人圍攻台灣一哥馮俊凱　張誌盛逆轉封王

▲前勁大甲車隊包辦單站前3名，其中車手張誌盛以40分鐘27秒40率先衝線，奪下單站冠軍。(圖/96聯賽提供)
▲前勁大甲車隊包辦單站前3名，其中車手張誌盛以40分鐘27秒40率先衝線，奪下單站冠軍。(圖/96聯賽提供)

記者廖聿偉/天母報導

96聯賽第3站台北天母站城市繞圈賽今 (16)點燃戰火，備受矚目的菁英男子組最後形成「台中內戰」，最終於環台賽國手、前勁大甲車隊張誌盛以40分鐘27秒40率先衝下，力壓老大哥馮俊凱奪下單站冠軍。

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男子菁英組賽程途經過忠誠路二段、東山路和士東路，繞行天母運動公園周圍，每圈2.1km，共計繞行15圈，總長31.5公里，終點前轉彎處成決勝關鍵。

比賽最後形成約5人的衝刺集團，前勁大甲車隊三名車手張誌盛、張恩騰和李靖烽過彎後形成犄角之勢，將馮俊凱卡在後面，最終張誌盛率先衝線，張恩騰和李靖峰則分居2、3名，成為最大贏家。

▲年輕車手張誌盛奪冠，特別感謝隊友支援。(圖/96聯賽提供)
▲年輕車手張誌盛奪冠，特別感謝隊友支援。(圖/96聯賽提供)
張誌盛力壓老大哥奪冠

22歲的張誌盛是國內極具潛力的未來之星，已兩度入選中華隊環台賽國手，此役在最後衝線技壓群雄，他謙虛地說，「是隊友的功勞，幫我卡住凱哥(馮俊凱)，讓我在最右側找到機會，加速狂飆。」

其實張誌盛今年陷入小低潮，年初的環台賽和亞錦賽都沒有突出的表現，所幸在今96聯賽擺脫陰霾。他笑說，「這一勝對我很重要！是很大的肯定，也代表近幾年的苦練有些小回報。」

張恩騰雖與單站冠軍擦身而過，但也斬獲U23冠軍，同樣收穫滿囊。張恩騰說，「終點彎道前原本還在集團後方，但最後直線衝出不錯的速度，一舉扭轉戰局，可惜速度還是不夠，屈居第二，有點可惜。」

▲台灣一哥馮俊凱(紅衣)大讚台北天母城市繞圈賽很成功。(圖/96聯賽提供)
▲台灣一哥馮俊凱(紅衣)大讚台北天母城市繞圈賽很成功。(圖/96聯賽提供)
馮俊凱「寡不敵眾」 坦言變速器出問題

旅日車手、老大哥馮俊凱利用宇都宮閃電車隊賽程空檔，參加本場比賽，最後「寡不敵眾」，意外讓出冠軍，他笑說，「變速器出了點問題，今年遇到很多次。不過還是很肯定小將們優異的表現，本場比賽很過癮。」

女子菁英組則毫無懸念，由台灣一姊黃亭茵以28分20秒96單飛進終點封后，且拉開與第二名車手許書瑋近1分鐘的差距。而拿下第三名的車手陳妍衣賽後也感嘆，「真的看不到車尾燈！」

▲台灣一姊黃亭茵單飛進終點，無懸念封后。(圖/96聯賽提供)
▲台灣一姊黃亭茵單飛進終點，無懸念封后。(圖/96聯賽提供)
黃亭茵單飛進終點無懸念

原本就是國內衝刺翹楚的黃亭茵，在平路繞圈賽游刃有餘，開賽不久就單飛突圍，拉開與追趕著的差距。黃亭茵笑說，「賽前教練設定的戰術就是不可以集團衝刺，所以開賽就發動攻擊，未料沒有車手跟上來，最後就照自己的配速騎行。」

96聯賽第3站落幕，領騎衫也出現變動，Fulcrum wheels 冠軍橘衫由小將葉軒佑取代本場缺賽的李廷威，暫居領先，同時還是新人王OCTO白衫得主。衝刺王 GUSTO 藍衫則由張恩騰拿下，登山王 Mercedes-Benz 紅點衫不變，仍有徐御凱保有。

96聯賽第4站將移師桃園，此站也屬於繞圈賽，不過地形增加更多的丘陵坡，而領騎衫的爭奪預計也將更加白熱化。

▲台灣睽違14年再度於天母舉辦城市繞圈賽。(圖/96聯賽提供)
▲台灣睽違14年再度於天母舉辦城市繞圈賽。(圖/96聯賽提供)

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