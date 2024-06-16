IG、FB荒廢了！年輕人全跳槽「這款APP」　眾上癮狂滑：停不下來

iPhone突然狂跳「將安裝J1體育」！一票用戶被煩炸　暫時解法曝光

▲今（16）日有大批iPhone用戶在各大網路上發文求助，表示手機突然無預警跳出App安裝通知。（圖／翻攝Dcard）
▲今（16）日有大批iPhone用戶在各大網路上發文求助，表示手機突然無預警跳出App安裝通知。（圖／翻攝Dcard）

記者潘毅／綜合報導

iPhone又傳資安事件！近期有許多iPhone用戶手機不斷跳出一個詭異通知，詢問是否安裝「J1體育」或是「BG體育」，苦主紛紛上網求助「有辦法解決嗎？」隨後經過眾人討論後，更發現了彼此之間的共同點，暫時解決的方法也曝光了。

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今（16）日有大批iPhone用戶不約而同地在各大網路上發文求助，表示手機突然無預警跳出App安裝通知，內容寫著「即將安裝並管理App『J1體育』，不會向你的iTunes帳號收取此App的費用」，也有部分人是收到「BG體育」版本，災情主要在台灣發生，國外Reddit也有零星用戶遇到這種詭異情況。

▲EROLABS官網也在今（16）日上午發出公告，團隊表示已有收到許多反饋，安裝完遊戲後會出現錯誤應用的安裝提示。（圖／翻攝EROLABS官網）
▲EROLABS官網也在今（16）日上午發出公告，團隊表示已有收到許多反饋，安裝完遊戲後會出現錯誤應用的安裝提示。（圖／翻攝EROLABS官網）
相關貼文立刻釣出大批苦主，經過眾人討論後，發現共通點都是有下載遊戲平台「EROLABS」的遊戲，例如《新世界狂歡》。而實際查看EROLABS官網，也在今（16）日上午發出公告，團隊表示已有收到許多反饋，安裝完遊戲後會出現錯誤應用的安裝提示，已請人員排查。

此外也有人找出暫時排解問題的方法，就是進入iPhone的設定中，進入一般->VPN 和裝置管理，將裡面沒看過的奇怪的設定文件通通刪除，因為「有些網頁的惡意廣告會另開分頁或自動替用戶下載描述檔，並偽裝成beta profile 或類似更新的名義誘騙安裝」。

用戶可在iPhone的設定中，進入一般->VPN 和裝置管理，將裡面沒看過的奇怪的設定文件通通刪除。（圖／NOWnews資料照）
用戶可在iPhone的設定中，進入一般->VPN 和裝置管理，將裡面沒看過的奇怪的設定文件通通刪除。（圖／NOWnews資料照）

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