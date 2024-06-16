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劉亦菲4部必追經典劇！《去有風的地方》被李現誇溫柔又能幹

▲劉亦菲近來因《玫瑰的故事》受到關注，其他舊片包括《去有風的地方》、《神鵰俠侶》再度被拿出來討論。（圖／翻攝自微博）
▲劉亦菲近來因《玫瑰的故事》受到關注，其他舊片包括《去有風的地方》、《神鵰俠侶》再度被拿出來討論。（圖／翻攝自微博）

記者李欣容／綜合報導

大陸女星劉亦菲近來因新戲《玫瑰的故事》受到關注，該劇的故事以女性視角出發，描述女主角「黃亦玫」起伏動盪的人生，還有她追尋感情與自我的過程，開播前就已掀起高度討論，有觀眾分析起劉亦菲過往幾部經典劇，都是值得一追再追的好戲，包括《去有風的地方》、《神鵰俠侶》等。

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▲陸劇《玫瑰的故事》改編自作家亦舒的同名長篇言情小說，該劇的故事以女性視角出發，描述女主角「黃亦玫」起伏動盪的人生，還有她的感情經歷和她在追尋自我的過程。（圖／微博）
▲陸劇《玫瑰的故事》改編自作家亦舒的同名長篇言情小說，該劇的故事以女性視角出發，描述女主角「黃亦玫」起伏動盪的人生，還有她的感情經歷和她在追尋自我的過程。（圖／翻攝自微博）
1.《玫瑰的故事》

劉亦菲在《玫瑰的故事》中飾演出身書香世家的女主角黃亦玫，講述學藝術的她在畢業之後，面臨了各種人生的選擇題，以及她在愛情、婚姻和職場中是怎麼覺醒並成長。劇情以現代女性的視角，闡述勇於追求、不被定義的人生故事，除了描繪主角的成長過程，也能看到主角在面對失敗與挫折後，不因任何壓力而改變自己的決定，能自由地去選擇愛情，不為滿足社會的期待而放棄。

▲劉亦菲飾演的小龍女仙氣爆棚，難以超越。（圖／翻攝自微博）
▲劉亦菲飾演的小龍女仙氣爆棚，難以超越。（圖／翻攝自微博）
2.《神鵰俠侶》

說起劉亦菲，不得不想到她在《神鵰俠侶》中仙氣爆棚的小龍女扮相，她的版本男主角是黃曉明，劇中她清新脫俗的仙女氣質，配上古裝和小龍女的性格，讓人一再回味，後來2014年陳妍希和陳曉的版本，也被拿來做對比討論。

▲劉亦菲和胡歌合作的《仙劍奇俠傳》也是經典作品。（圖／翻攝自微博）
▲劉亦菲和胡歌合作的《仙劍奇俠傳》也是經典作品。（圖／翻攝自微博）
3.《仙劍奇俠傳》

劉亦菲在2005年和胡歌合作《仙劍奇俠傳》，劇中她飾演外剛內柔的南詔國公主趙靈兒，該劇因還原人氣電玩《仙劍奇俠傳》而有高人氣，雖然最後是悲劇收場，但劉亦菲每次出場都像一幅畫，「仙女姐姐」不是浪得虛名，而當年，1987年出生的劉亦菲只有18歲。

▲《去有風的地方》李現（左）和劉亦菲化學反應充滿火花。（圖／MyVideo提供）
▲李現（左）和劉亦菲化學反應充滿火花。（圖／MyVideo提供）
4.《去有風的地方》

該劇由劉亦菲和《親愛的，熱愛的》李現主演，劇情講述獨立自主的飯店經理許紅豆（劉亦菲 飾），因好友驟逝、內心過於悲痛，決心遠離都市塵囂到「雲苗村」找尋自我，巧遇返鄉創業的謝之遙（李現 飾），在這個純樸小鎮中，兩人彼此慰藉、互生情愫，進而找到重新出發的勇氣。之前訪問中被問到，要用三個單字形容對方角色，李現說「能幹、聰明、溫柔」，用小火慢燉形容劇中和劉亦菲的感情線。

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