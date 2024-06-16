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歐國盃／23秒閃電進球！阿爾巴尼亞寫紀錄　義大利5分鐘轟2球逆轉

▲歐國盃阿爾巴尼亞Nedim Bajrami上演23秒「閃點進球」，打破賽史最速進球紀錄，但最終仍以1：2不敵老牌勁旅義大利。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐國盃阿爾巴尼亞Nedim Bajrami上演23秒「閃點進球」，打破賽史最速進球紀錄，但最終仍以1：2不敵老牌勁旅義大利。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

在2024歐國盃B組小組賽首輪，衛冕軍義大利今（16）日出戰阿爾巴尼亞，開賽23秒阿爾巴尼亞Nedim Bajrami上演「閃電進球」，創下歐國盃史上最速進球紀錄，但義大利很快回過神來，靠著Alessandro Bastoni、Nicolò Barella在5分鐘攻進2球，終場以2：1險勝阿爾巴尼亞，為二連霸之路邁出第一步。

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開賽23秒義大利後場失誤，阿爾巴尼亞Nedim Bajrami成功攔截，並迅速在禁區內起腳射門，創下歐國盃史上最快的進球紀錄，打破2004年俄羅斯Dmitriy Kirichenko在開賽67秒進球的紀錄。

不過，義大利隊很快反擊，第11分鐘，他們透過戰術性角球，由Alessandro Bastoni在門前頭槌進球，扳平比分，僅僅5分鐘後，Nicolò Barella在禁區外勁射破門，幫助義大利以2：1逆轉超前。

下半場義大利持續掌控局面，但難以再次攻破阿爾巴尼亞防線，第90分鐘，阿爾巴尼亞防守反擊Rey Manaj射偏，最終義大利順利收下重要的3分積分。

義大利VS阿爾巴尼亞　數據紀錄重點整理

Nedim Bajrami在第23秒進球，創下歐國盃決賽階段最快的進球紀錄。

這是義大利隊史第二次在歐國盃上保持10連不敗（7勝3和），上一次是達此紀錄已經是1968年至1988年間，當時義大利戰績為4勝6和。

從2016年至今，義大利已經連續3屆在歐國盃決賽圈拿下首戰勝利，但在2016年之前，義大利在第一戰僅獲得2勝。

義大利是第三支在歐國盃決賽圈連續10場比賽進球的球隊，前兩隊是2012年的英格蘭（11場），以及2004年的葡萄牙（10場）。

Nicolò Barella攻入義大利國家隊生涯的第10顆進球，這是他自2019年6月以來首次連續在國際賽進球。

阿爾巴尼亞對義大利吞下對戰5連敗，然而這還不是最慘，隊史與西班牙對戰8場全敗，對奧地利7連敗，對決英格蘭則是6連敗。


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