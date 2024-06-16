歐國盃／23秒閃電進球！阿爾巴尼亞寫紀錄　義大利5分鐘轟2球逆轉

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不過，義大利隊很快反擊，第11分鐘，他們透過戰術性角球，由Alessandro Bastoni在門前頭槌進球，扳平比分，僅僅5分鐘後，Nicolò Barella在禁區外勁射破門，幫助義大利以2：1逆轉超前。
下半場義大利持續掌控局面，但難以再次攻破阿爾巴尼亞防線，第90分鐘，阿爾巴尼亞防守反擊Rey Manaj射偏，最終義大利順利收下重要的3分積分。
義大利VS阿爾巴尼亞 數據紀錄重點整理
Nedim Bajrami在第23秒進球，創下歐國盃決賽階段最快的進球紀錄。
這是義大利隊史第二次在歐國盃上保持10連不敗（7勝3和），上一次是達此紀錄已經是1968年至1988年間，當時義大利戰績為4勝6和。
從2016年至今，義大利已經連續3屆在歐國盃決賽圈拿下首戰勝利，但在2016年之前，義大利在第一戰僅獲得2勝。
義大利是第三支在歐國盃決賽圈連續10場比賽進球的球隊，前兩隊是2012年的英格蘭（11場），以及2004年的葡萄牙（10場）。
Nicolò Barella攻入義大利國家隊生涯的第10顆進球，這是他自2019年6月以來首次連續在國際賽進球。
阿爾巴尼亞對義大利吞下對戰5連敗，然而這還不是最慘，隊史與西班牙對戰8場全敗，對奧地利7連敗，對決英格蘭則是6連敗。