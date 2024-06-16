大巨蛋又漏水了！遠雄坦言截水溝排水宣洩不及：恰逢瞬間強降雨
台北今（16）日下午大暴雨，導致在大巨蛋舉辦的中信兄弟「阪神虎主題日」出現屋頂漏水的狀況，這已經是大巨蛋啟用以來，第4次出現屋頂漏水的情況，每逢豪雨必漏水。對此遠雄集團副總經理楊舜欽致歉，並表示因今日即時雨量達70毫米，導致截水溝排水宣洩不及。
記者路皓惟/綜合報導
據網友在PTT棒球版的爆料，「第二層L2 209區」上方的屋頂漏水，地板也積了一灘水。這已不是大巨蛋首次發生漏水事件，從去年12月棒球亞錦賽、今年3月初讀賣巨人90週年交流賽，以及中職大巨蛋開幕戰「龍象大戰」，還有今天的中信兄弟主題日都出現屋頂漏水的問題，且今天因台北下豪大雨，水滴從屋頂滴落的頻率更快。
針對大巨蛋體育館積水與水瀑狀況，遠雄集團副總經理楊舜欽表示：「對於受影響的民眾以及球迷，深感抱歉。經初步檢查，因下沉式廣場為戶外空間，加上今日即時雨量達70毫米，截水溝排水宣洩不及，造成滲水與積水處蔓延，後續將檢討並增設截水溝。」
楊舜欽接著表示，屋頂天溝近日進行排水巡檢，落水頭配合封閉，恰逢瞬間強降雨，造成水瀑現象，後續巡檢完將進行排水管線改善作業。
大巨蛋漏水問題頻發，已經嚴重影響到球迷的觀賽體驗。同時，臺北捷運國父捷運館站與大巨蛋的連通道開放也是球迷關注的焦點，特別是在天氣惡劣的情況下，以保障球迷的安全和便利。