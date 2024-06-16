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今日廣場》沈明正／九縣市爭AI園區，台南靠什麼拔頭籌？

▲AMD執行長蘇姿丰6月來台，唯一在南部的演說就在台南沙崙。（圖／台南市政府）
▲AMD執行長蘇姿丰6月來台，唯一在南部的演說就在台南沙崙。（圖／台南市政府）

文／沈明正

沈明正／退休教師

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卓榮泰院長上任之初就宣稱要打造AI內閣，建立AI生態圈，吸引高雄、雙北、雲林等九個縣市爭取中央青睞。該計畫傳出一度要建置虛擬的AI生態園區遍佈全國。但在日前，卓榮泰攜手國科會主委吳誠文、台南市長黃偉哲，宣布台灣第一個AI產業專區，要放在台南高鐵附近的沙崙科學城。

無獨有偶，台南被AI專家看見並非第一次。今年6月AMD執行長蘇姿丰來台參加COMPUTEX電腦展，並特意回故鄉台南演講與高中生互動，地點也在沙崙科學城。而黃偉哲也成為蘇姿丰訪台唯一公開互動的地方首長，連她的爸爸蘇春槐都在媒體詢問AI產業投資該選何處時，公開表示：「我要投台南一票！」

其實沙崙科學城在常人眼裡並不顯眼，但對AI領域的專家來說是一塊寶地。首先，AI應用需要硬體，晶片製造目前仍是台南最占優勢，台積電與聯電在不同製程的晶片，這三年來都逐步在南科擴產。在伺服器製造，台南也在崛起中，例如NVIDIA黃仁勳所談的雲端應用，背後需要伺服器產業支持，緯穎去年在台南投資60億以上大舉設廠，被外界視為是因應AI伺服器的浪潮而來。

AI發展也需要水平應用，尤其是生成式AI的出現，讓AI與人類更親近，跨足各行各業的可能性大增。很多人不曉得，陽明交大的AI學院就在台南沙崙，有將近60名師資員額進行AI應用在各領域，如農業、長照、物聯網方面的研究。加上科學城內一千多名研發人員，包括中研院在量子科技、工研院在綠能與半導體、國研院在資安與無人載具的研究，這個場域對AI晶片或邊緣運算設備，有如絕佳的應用場域。

行政院長卓榮泰上任一個月內，就將AI重點放在台南沙崙，某種程度上也是中央與地方長期合作默契的結果。卓特別在沙崙的記者會談到：「任何一個政策都需要中央和地方的合作才能達成。」而沙崙科學城起源於賴清德任市長時的政策，建設於蔡英文時代的前瞻綠能預算。如今台南是全國綠能設施最多的縣市，RE100或是重視ESG的AI產業，最需要的就是將綠電導入營運。

這些建設的成功推動，還包括黃偉哲用南市府力量改善聯外道路與交通環境，變成全國距離高鐵站最近的科技園區。今年台灣燈會1200萬人次出入沙崙，網友稱史上負評最少的燈會，間接說明台南市的建設成果通過壓力測試。

國科會主委吳誠文說，要從沙崙為百工百業發展使用AI的文化，並且要擴散到各縣市。如果觀察所謂的大南方科技S廊帶，北從南科嘉義園區，南到楠梓園區與屏東園區，位於地理中心的就是台南沙崙，可以透過高鐵快速串連不同縣市，有助人才與技術的外溢。雖然沙崙科學城這些潛在優勢，過去幾年不容易被外界發現，但在AI與半導體產業興起後，值得其他縣市參考效法。


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