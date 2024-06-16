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王力宏飛往大陸開唱！遭爆辭演金曲內幕　友人：他抗壓性很強

▲王力宏辭演金曲獎演出後，飛往重慶開演唱會，還被友人爆料，坦承王力宏並不是扛不了輿論壓力才辭演。（圖／王力宏微博）
▲王力宏辭演金曲獎演出後，飛往重慶開演唱會，還被友人爆料，坦承王力宏並不是扛不了輿論壓力才辭演。（圖／王力宏微博）

記者施以慧／綜合報導

第35屆金曲獎原定邀請王力宏獻聲演出，以致敬已故華語樂壇歌后李玟，但因為王力宏曾爆出婚內出軌事件，引發李玟歌迷灌爆金曲獎臉書留言抗議。14日當天，王力宏突然宣布辭演，後續主辦單位也對外發聲，表示取消致敬演出。而根據《三立新聞網》的報導，王力宏友人曾透露：「王力宏其實是願意堅持下去。」只是顧慮到就算自己能夠對抗近期的輿論，但終究會模糊金曲獎焦點，才會請辭演出。

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不過王力宏這幾天也努力調整心情，並於今（16）日飛往重慶，準備海外的演出。據悉，王力宏剛從大陸的機場出關，就有不少粉絲在等著接機和獻花，而王力宏也熱情回應，在上車後還搖下車窗跟粉絲打招呼，鐵粉甚至一路跟隨為他加油打氣。

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▲王力宏原先行程滿檔，不僅要飛重慶開演唱會，還要在金曲獎典禮上演出，如今辭演金曲，終於能稍作休息。（圖／王力宏IG）
王力宏近期原先行程滿檔，不僅接下金曲邀約，還要在重慶開演唱會，蠟燭兩頭燒，不過現在取消金曲獎演出，也讓他能稍稍喘息。而重慶的演出也緊鑼密鼓地進行。

先前王力宏因為曾與前妻李靚蕾爆出婚變，還被前妻指控出軌多名女藝人，甚至偷吃人妻，讓外界對他的評價大打折扣，後續又因為敏感議題，而遭到台灣網友砲轟，日前接下金曲獎嘉賓演出，還要獻唱已逝好友李玟的經典歌曲，讓大批觀眾不滿，不僅跑到主辦單位的臉書留言抗議，就連Threads上都是網友對此事的怒火，而如今王力宏辭演，事情也才終於平息。

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