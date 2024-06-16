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啦啦隊女孩摘「國際選美」后冠！曼容苦熬11年嘆：沒想過夢想成真

▲中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員曼容遠赴印度參加選美比賽摘后冠，她苦熬了11年特別感動，直呼沒想過夢想成真。（圖／中信啦啦隊提供）
▲中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員曼容遠赴印度參加選美比賽摘后冠，她苦熬了11年特別感動，直呼沒想過夢想成真。（圖／中信啦啦隊提供）

記者吳昕蓓／綜合報導

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員曼容日前到印度參加選美比賽，成功摘下后冠，這是她參加選美比賽的第11年，碰上的比賽難度卻特別高，今（16）日曼容受訪時也激動坦言，「我的第一個世界選美冠軍，沒想過會有夢想成真的這天」，她十分感動，一路走來再辛苦，如今都有了回報。

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▲中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員曼容日前到印度參加選美比賽，成功摘下后冠。（圖／中信啦啦隊提供）
曼容為了準備比賽傾盡全力，她也透露，「每天睡眠時間很少，每天都在備戰比賽，要準備的問答難度非常高」，選美比賽不僅需要美貌，更要具備國際觀、智慧、膽量、才藝、人緣台步、儀態等等能力條件，每一樣都不簡單，「從家鄉到台灣再到世界的比賽，11年一路走來，只有自己知道多麼不容易。」

曼容坦言一直以來碰過不少沒得獎的比賽，「遭受過很多人對選美偏見的眼光，被說過沒有後台不夠漂亮不夠資格，或許我不是最漂亮的，但我願意當最努力的那一個『美力（美的力量）』，讓我從一個平凡的女孩成為世界選美皇后」，她也向正在努力的女孩們喊話，「Believe in yourself，相信自己妳也可以做到。」

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▲曼容透露選美比賽不僅需要美貌，更要具備國際觀、智慧、膽量、才藝、人緣台步、儀態等等能力條件。（圖／中信啦啦隊提供）
曼容也開心感謝所有支持她的人們，「沒有你們就沒有今天的我，Taiwan我們做到了」，她不僅摘下選美后冠，更是才藝小姐第一名，由於這次同時有台灣小姐及夫人的比賽，台灣夫人棠樂的表演也十分亮眼，台灣小姐及夫人綜合囊括了多項獎項，台灣總排名第2名，成為台灣之光。

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