快訊／高爾宣當爸了！甜娶歌手女友芮德「寶寶性別曝光」

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即將在11月迎接新生命誕生的兩人為了當新手爸媽勤做準備，已經懷孕4個多月的芮德目前已開始減少工作專心養胎，她表示：「最近反而更認真健身運動，希望把體力維持好，有買孕婦知識補充的線上課程。」至於高爾宣則透露也開始爬文相關育兒文章，他笑說：「要努力賺奶粉錢了！」貼心的他更從芮德懷孕就陪她做相關檢查，更表示：「要好好顧到另一半身體與心情。」提及目前寶寶跟媽咪產檢狀況？有想好小名？芮德表示：「目前狀況都不錯，上次去做羊膜穿刺時，肚子裡的寶寶還很皮的想去摸穿刺進去的針，醫生嚇到一直叫寶寶不要頑皮！」她更透露目前寶寶小名先取了「米ㄌㄧㄥˉ（米漿的台語）」，預產期目前是11月，應該是個天蠍寶寶，如果可以的話會以自然產為主。
而前陣子兩人特別找了時間去登記公證結婚，私下早就互稱「老公」、「老婆」的兩人感情甜蜜穩定，芮德表示：「登記對我們來說一直只是個形式，只是剛好前陣子有時間就去辦理了，沒有特別在意時辰問題。」提及登記結婚過程，低調的兩人特別選了一個沒什麼人的戶政事務所去登記，高爾宣笑說：「裡面大概只有3組人在排隊，很快就辦理完了！我們還特別找了媽媽和芮德姑姑一起到現場代表當證人。」
被問到有預計何時辦婚宴及去度蜜月？高爾宣表示：「目前還沒有規劃，因為今年實在是太忙了！我才剛發行了新歌〈Hold On〉，下個月又要開始要跑世界巡迴，所以婚宴和蜜月可能要明年以後再說了，目前先專心工作多賺奶粉錢和準準備迎接寶寶的到來！」