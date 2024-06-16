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快訊／高爾宣當爸了！甜娶歌手女友芮德「寶寶性別曝光」

▲高爾宣宣布結婚又當爸。（圖／KKLIVE提供）
▲高爾宣宣布結婚又當爸。（圖／KKLIVE提供）

記者李欣容／台北報導

歌手高爾宣剛過27歲生日，無預警宣布當爸，與歌手女友芮德穩定交往多年有了「愛的結晶」，兩人將在11月迎接寶寶出生，前陣子也已經登記結婚，可謂雙喜臨門。

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高爾宣、芮德小倆口特別於今（16）日舉辦性別公布派對，歡喜揭曉將於11月迎接女兒的誕生，即將升格為新手爸媽的兩人提及當初得知有小寶貝的當下時心情既開心又感動，身為媽媽的芮德笑說：「有點驚訝但又很興奮，原本在想要怎麼告訴爾宣，跟他講完後有馬上感覺到他真的很開心！」而高爾宣則開心表示：「很感動！生小孩這件事原本就是計畫中，因為爸媽都想抱孫，如今真的實現，真的很感動！」提及雙方家長的反應，高爾宣表示：「媽媽知道後開心到尖叫，哈哈！不過爸爸倒是很淡定，但看得出來很開心！」

即將在11月迎接新生命誕生的兩人為了當新手爸媽勤做準備，已經懷孕4個多月的芮德目前已開始減少工作專心養胎，她表示：「最近反而更認真健身運動，希望把體力維持好，有買孕婦知識補充的線上課程。」至於高爾宣則透露也開始爬文相關育兒文章，他笑說：「要努力賺奶粉錢了！」貼心的他更從芮德懷孕就陪她做相關檢查，更表示：「要好好顧到另一半身體與心情。」提及目前寶寶跟媽咪產檢狀況？有想好小名？芮德表示：「目前狀況都不錯，上次去做羊膜穿刺時，肚子裡的寶寶還很皮的想去摸穿刺進去的針，醫生嚇到一直叫寶寶不要頑皮！」她更透露目前寶寶小名先取了「米ㄌㄧㄥˉ（米漿的台語）」，預產期目前是11月，應該是個天蠍寶寶，如果可以的話會以自然產為主。

▲高爾宣和女友芮德登記結婚並宣布懷孕。（圖／翻攝自高爾宣IG）
▲高爾宣和女友芮德登記結婚並宣布懷孕。（圖／翻攝自高爾宣IG）
而前陣子兩人特別找了時間去登記公證結婚，私下早就互稱「老公」、「老婆」的兩人感情甜蜜穩定，芮德表示：「登記對我們來說一直只是個形式，只是剛好前陣子有時間就去辦理了，沒有特別在意時辰問題。」提及登記結婚過程，低調的兩人特別選了一個沒什麼人的戶政事務所去登記，高爾宣笑說：「裡面大概只有3組人在排隊，很快就辦理完了！我們還特別找了媽媽和芮德姑姑一起到現場代表當證人。」

被問到有預計何時辦婚宴及去度蜜月？高爾宣表示：「目前還沒有規劃，因為今年實在是太忙了！我才剛發行了新歌〈Hold On〉，下個月又要開始要跑世界巡迴，所以婚宴和蜜月可能要明年以後再說了，目前先專心工作多賺奶粉錢和準準備迎接寶寶的到來！」

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