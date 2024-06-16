BTS合照曝光！驚見SUGA撞臉網紅「阿翰」 粉絲笑瘋：根本同一人
南韓超殺男團BTS（防彈少年團）於2022年入伍，並在日前退伍，回歸演藝圈，其中成員Jin還寵粉的開擁抱會，讓粉絲相當開心。日前成員RM在臉書上傳了與成員們的合照，2年沒見，團員們的帥氣顏值依舊，而其中被大眾所關注的，便是成員SUGA，理了平頭還戴起眼鏡，竟意外「撞臉」台灣網紅阿翰，讓不少網友相當驚訝，直呼：「根本同一人！」
記者施以慧／綜合報導
有粉絲近期在Dcard上，以「阿翰跟防彈合照？」為題發文，表示：「救命，我第一眼看到以為是阿翰，還想說哇！阿翰也變太瘦他也去醫美嗎？結果才看到其他成員。」沒想到貼文一出，引發熱議，網友紛紛留言，直呼兩人真的好像，甚至第一眼認錯都非常正常。
從7人的合照中，可以看到原本留著長髮的SUGA，在當兵後理了平頭，還戴上細框眼鏡，斯文秀氣的氣質竟和網紅阿翰如出一轍，不僅粉絲覺得像，就連沒有追星的網友也直呼：「路人沒在追，一眼就看出來，放大看更像！」還有粉絲認錯人，留言寫道，「原來不是只有我這樣覺得，還超想Po，但怕被我朋友打死，哈哈哈」、「今天剛看到也認錯，對不起一定是我的問題」，「超好笑，身為粉絲笑到不行很抱歉。」
還有粉絲敲碗，要阿翰本人出面模仿，事實上，阿翰過去真的模仿過防彈少年團，還在IG自稱：「我是防彈咖啡少年團，金俊熙。」當時被網友大虧，表示完全不像：「差點以為看到派翠克。」