糸井嘉男開球先做伏地挺身！對2013經典賽中華隊「敬禮」印象深刻

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2013年經典賽對抗激烈，雙方激戰到最後一刻才分出勝負，糸井嘉男稱自己對那場比賽很有印象，因為賽後中華隊球員在投手丘圍圈向觀眾致意，直誇我國好手們很有體育精神。
台灣有不少選手在日職打過球，因此和糸井嘉男熟識，像是中信兄弟投手呂彥青和教練平野惠一，統一獅陳傑憲也將糸井嘉男視為偶像，主動與他合照。陳傑憲說糸井嘉男打擊好、長得帥、身材又好，自己在陽岱鋼時期就注意到他，今天與他相見真的是圓夢了。
糸井嘉男外號「筋肉超人」 棄投從打變傳奇
糸井嘉男在過去選手時期，以壯碩的體格聞名，曾經一度訓練到體脂率僅剩8％，即便受傷也能靠著驚人的恢復能力，在2、3天後回到場上，因而被賦予了「筋肉超人」的外號。
投入日職選秀時，糸井嘉男為投手身份，但因為表現不如預期，所以棄投從打，沒想到發展更加順遂。成功轉型為多邊形戰士，跑打守樣樣精通，日職生涯累積出賽1726場，打擊率0.296，有171發全壘打、765分打點，2013、14年連續獲得明星賽最高票，曾獲得打擊王、盜壘王各1次，上壘率王3次、7次金手套、5次最佳九人。
▲糸井嘉男在過去選手時期，以壯碩的體格聞名，曾經一度訓練到體脂率僅剩8％，即便受傷也能靠著驚人的恢復能力，在2、3天後回到場上，因而被賦予了「筋肉超人」的外號。這次他來到中職開球，人氣超高。（圖／中信兄弟提供）