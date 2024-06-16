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賺爛了！兄弟大巨蛋3戰吸6萬9624人破紀錄　票房+商品賣破7300萬

▲中信兄弟在大巨蛋週六、週日舉辦「阪神甲子園球場日」，3連戰累計吸引69,624名觀眾進場，寫下中職大巨蛋3連戰票房新紀錄。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟在大巨蛋週六、週日舉辦「阪神甲子園球場日」，3連戰累計吸引69,624名觀眾進場，寫下中職大巨蛋3連戰票房新紀錄。（圖／中信兄弟提供）

記者路皓惟/綜合報導

中信兄弟本週末在大巨蛋進行3連戰，加上六、日兩天「阪神甲子園球場日」加持，吸引大批球迷進場看球，連續3天在大巨蛋的比賽，累計69,624人次進場，締造本季中職大巨蛋三連戰的最高票房紀錄，將票房收入加上周邊商品，總共狂銷7300萬。

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兄弟14日在大巨蛋對戰樂天桃猿隊，吸引16,103名觀眾進場，接著15日開始的「阪神甲子園球場日」主題活動，並邀請日職傳奇球星金本知憲開球，湧入32,988人進場，寫下中職例行賽單場票房新高。

今天台北天氣不佳，下起豪大雨，但不減象迷的看球熱情，擁有「筋肉超人」之稱的男人糸井嘉男也現身大巨蛋，擔任開球嘉賓，即便今天人數不及3萬人，但總計20,533人進場，票房依舊是開紅盤，而且還見證兄弟42歲老將周思齊生涯百盜達陣，

目前中職已經有3支球隊以大巨蛋作為主場，富邦悍將在5月24日至26日的3連戰總計吸引50,682名觀眾，接著味全龍隊在5月31日至6月2日3連戰中吸引62,662人進場。此次中信兄弟在大巨蛋3連戰總計69,624人，再次刷新紀錄，顯示出大巨蛋就是票房保證。

▲中信兄弟42歲老江周思齊在16日對陣統一獅，達成生涯百盜里程碑。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟42歲老江周思齊在16日對陣統一獅，達成生涯百盜里程碑。（圖／中信兄弟提供）

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