張學友忍病痛、渾身是汗唱最終場！3度道歉歌迷　曝62歲人生夢想

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唱完經典情歌〈我真的受傷了〉之後，張學友與大家打招呼：「台灣的朋友大家好嗎？大家已經知道了回來小巨蛋是帶著病過來，帶著抱歉的心，覺得沒辦法很盡興地為大家表演，會覺得有點對不起大家的感覺！當然，取消了更對不起大家，這對我來講是困難的選擇。」
張學友透露，他只要早上起床能唱歌，就會選擇如期演出：「今天很奇怪，RSV病毒它對我很不客氣，一直攻擊上呼吸道跟肺，讓我很困擾！」感謝回歸開唱第一天的觀眾對他的包容跟忍耐，並坦言今天狀況沒有昨天好。
張學友表示，今天口乾舌燥、嗓子有點啞：「希望今天可以⋯⋯完美絕對做不到啊！希望可以勉強做一個完整的演唱會給大家看。」請大家允許他會不斷的喝水，因為今天唱2句口就乾。
張學友手拿黑色毛巾吐了2次痰，笑說：「昨天已經告訴大家，我現在已經明白世界3大男高音的帕華洛帝，為什麼常常拿著毛巾呢？原來真的是很多痰，所以今天我可能會常常把武器（毛巾）拿出來。」
張學友逗趣表示：「請大家放心我不會丟你們的，我會留住，可是會常常用它，希望跟大家聊聊天、講講話以後，嗓子會開一點，然後唱起來會好一點，好不好！」語畢全場歌迷力挺喊：「好！」氛圍相當感人。
對於台灣歌迷的包容，張學友充滿感激之心：「感謝台灣歌迷朋友支持我、對我的包容！」對於年紀達到62歲，他有些感慨的說：「時間太快了、措手不及！我自己照鏡子，62歲還可以啊！」張學友滿意自己緊緻的身材，笑虧到處開演唱會已經環遊世界了，但就是在場館、飯店、機場之間來回奔走。
張學友直言，現在已經在享受人生了：「我已經在享受了，在舞台上為大家表演就是我最享受的，所以我會盡力為大家表演。」講完又秀出招牌「一字馬」，全場激動尖叫不已。