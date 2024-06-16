孫安佐凌晨攜瓦斯火槍現身信義區！還隨機向路人「伸手擋菸抽」

張學友忍病痛、渾身是汗唱最終場！3度道歉歌迷　曝62歲人生夢想

▲張學友忍病痛、渾身是汗開唱台北站最終場演唱會，3度道歉台灣歌迷；親曝62歲人生夢想就是繼續表演。（圖／JDS提供）
▲張學友忍病痛、渾身是汗開唱台北站最終場演唱會，3度道歉台灣歌迷；親曝62歲人生夢想就是繼續表演。（圖／JDS提供）

記者黃雅琪／台北報導

62張學友因感染呼吸道融合病毒（RSV），日前緊急取消3場《張學友60+巡迴演唱會》休養；今（16）日晚間，歌神忍著病痛、滿頭大汗賣力演出台北站最終場，3度道歉台灣歌迷，更表示自己能繼續站在台上表演，就已經是完成人生夢想了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
張學友今日演出第141場《張學友60+世界巡迴演唱會》，開場就帶來〈留住這時光〉、〈Ooh La La 〉、〈馬路英雄〉與〈情不禁〉炒熱全場氣氛，歌神全身黑色緊身皮衣又唱又跳、渾身是汗。

唱完經典情歌〈我真的受傷了〉之後，張學友與大家打招呼：「台灣的朋友大家好嗎？大家已經知道了回來小巨蛋是帶著病過來，帶著抱歉的心，覺得沒辦法很盡興地為大家表演，會覺得有點對不起大家的感覺！當然，取消了更對不起大家，這對我來講是困難的選擇。」

▲張學友演唱會。（圖／JDS提供）
▲張學友台北站最終場演唱會，今日晚間精彩登場。（圖／JDS提供）
張學友透露，他只要早上起床能唱歌，就會選擇如期演出：「今天很奇怪，RSV病毒它對我很不客氣，一直攻擊上呼吸道跟肺，讓我很困擾！」感謝回歸開唱第一天的觀眾對他的包容跟忍耐，並坦言今天狀況沒有昨天好。

張學友表示，今天口乾舌燥、嗓子有點啞：「希望今天可以⋯⋯完美絕對做不到啊！希望可以勉強做一個完整的演唱會給大家看。」請大家允許他會不斷的喝水，因為今天唱2句口就乾。

▲「張學友60+世界巡迴演唱會」台北站首場，今日晚間熱鬧登場。（圖／JDS提供）
▲張學友感謝台灣歌迷們對他的包容，開心與大家聊天、打招呼。（圖／JDS提供）
張學友手拿黑色毛巾吐了2次痰，笑說：「昨天已經告訴大家，我現在已經明白世界3大男高音的帕華洛帝，為什麼常常拿著毛巾呢？原來真的是很多痰，所以今天我可能會常常把武器（毛巾）拿出來。」

張學友逗趣表示：「請大家放心我不會丟你們的，我會留住，可是會常常用它，希望跟大家聊聊天、講講話以後，嗓子會開一點，然後唱起來會好一點，好不好！」語畢全場歌迷力挺喊：「好！」氛圍相當感人。

對於台灣歌迷的包容，張學友充滿感激之心：「感謝台灣歌迷朋友支持我、對我的包容！」對於年紀達到62歲，他有些感慨的說：「時間太快了、措手不及！我自己照鏡子，62歲還可以啊！」張學友滿意自己緊緻的身材，笑虧到處開演唱會已經環遊世界了，但就是在場館、飯店、機場之間來回奔走。

張學友直言，現在已經在享受人生了：「我已經在享受了，在舞台上為大家表演就是我最享受的，所以我會盡力為大家表演。」講完又秀出招牌「一字馬」，全場激動尖叫不已。

直擊／張學友最終場遇豪雨！歌神準備「超暖心小禮」全公開

張學友快閃擊拳粉絲！1舉動曝最新病況　6字回應明年來台開唱

獨家／張學友歌迷遭詐騙！51張黃牛票要價34萬全沒了

獨家／張學友首唱！千元「超溫暖周邊」30分賣光　非法擺攤狂搶錢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代