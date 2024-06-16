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張學友唱到安可嗓子大開！即興演出2曲嗨翻全場：我真的盡力了

▲張學友《張學友60+巡迴演唱會》台北站最終場，唱到安可橋段時嗓子突然大開，即興演出〈心碎了無痕〉、〈真心的朋友〉嗨翻全場，他無奈表示：「我真的盡力了。」（圖／JDS提供）
▲張學友《張學友60+巡迴演唱會》台北站最終場，唱到安可橋段時嗓子突然大開，即興演出〈心碎了無痕〉、〈真心的朋友〉嗨翻全場，他無奈表示：「我真的盡力了。」（圖／JDS提供）

記者黃雅琪／台北報導

張學友今（16）日晚間舉行《張學友60+巡迴演唱會》台北站最終場，舞台變身華麗的巴洛克歌劇院空間，一連演唱多首經典曲目〈分手總要在雨天〉、〈祇想一生跟你走〉、〈一千個傷心的理由〉，張學友雖然抱病演出，但實力派歌聲仍然穿透人心。他唱到安可橋段嗓子突然恢復，除了與全場溫馨合唱〈一路上有你〉，還即興演出〈心碎了無痕〉、〈真心的朋友〉，張學友感謝的說：「我真的盡力了。」

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唱完主要表演內容後，在全場激動嗨喊的安可聲中，張學友重新回到舞台上獻唱〈心如刀割〉、〈她來聽我演唱會〉，唱完他與大家吐露心聲：「我盡力了，我真的有盡力，非常感謝大家！我真的沒想到今天比昨天更難，現在嗓子好像開了一點，那我現在重頭來？」

張學友有些無奈的說：「我真的很想（好好唱歌），可能大家不知道，在台上能唱的感覺非常、非常棒，尤其台下的人期待聽你的歌，是非常幸福的，再次感謝台灣朋友給我的愛護，希望下次來，用一個完整的張學友給你們表演，謝謝。」

▲張學友《張學友60+巡迴演唱會》台北站最終場。（圖／JDS提供）
▲張學友抱病賣力開唱，與全場歌迷合唱〈一路上有你〉感動萬分。（圖／JDS提供）
接著，張學友開心表示：「既然聲音開了，大家都知道我的狀況，希望接下來大家跟著我一起唱，有時候喜歡我自己唱，因為喜歡唱歌的人會很陶醉自己唱，今天特別不一樣，今天特別需要大家幫我一下。」他獻唱招牌歌〈一路上有你〉，與全場歌迷大合唱，氣氛溫馨感人。

唱完這段，張學友笑說：「有錄吧？有錄回去聽一下，幸會今天有你們的聲音，真的很棒。現在是自由唱的時候，你們想聽我唱過還是沒唱過的？」全場歌迷嗨喊：「沒唱過的！」好不容易嗓子恢復了，張學友也即興演唱〈心碎了無痕〉，笑虧自己要回去練一下：「想送一首，也只有在台灣大家才會熟悉，或是可能也不熟悉的一首歌，想在這時間唱，因為感覺你們真的是我的朋友。」帶來〈真心的朋友〉、搖滾版〈吻別〉，為台北站最終場演出劃下完美句點。

▲張學友《張學友60+巡迴演唱會》台北站最終場。（圖／JDS提供）
▲張學友有些遺憾的表示，希望下次可以帶給台灣歌迷「完整的張學友」。（圖／JDS提供）

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