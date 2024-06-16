興連城「清璞」熱銷九成封盤 台鋼啦啦隊、妖嬌現身與買家同樂
科學園區聚落助攻與高雄台積電2奈米晶圓廠設廠話題帶動，自住及置產族湧入楠梓、橋頭房市。以「自住專屬」為設計理念的興連城開發，位於橋頭新市鎮建案「清璞」熱銷達九成，今(16)日於接待中心舉辦「完美封盤感恩活動」，邀請到台鋼Wing stars啦啦隊成員、亞洲百大DJ妖嬌，現場與買家、粉絲同樂。
記者陳美嘉／高雄報導
清璞「完美封盤感恩活動」一大早就吸引已購客戶與粉絲人潮聚集接待中心，搶和台鋼Wing stars、DJ妖嬌女神互動狂歡，除了啦啦隊應援舞蹈外，現場還有王牌投手PK、韓式拍貼機與美式餐車市集、摸彩等精彩活動。
興連城開發總經理周惠賓指出，講究生活品質的科技新貴不只比產品規劃、比建材、比價格，更嚴選自住品牌建商。 在置產新熱點的高雄橋頭新市鎮中，興連城開發以好產品、強大建築規劃實力再次大獲市場肯定，「清璞」熱銷達九成完美封盤。延續高人氣將於高雄橋頭新市鎮生活圈接陸續推出「清璞」2、3、4期，總銷合計約達60億元。
允城國際事業協理楊忠儒表示，興連城開發「清璞」總銷約17億元，規劃24坪至35坪，2房、3房產品，實價登錄已站上4字頭，其中，買家約3成為本地置產族，而外地客約有7成。
興連城開發不僅在高雄創下多案順銷佳績，2024興連城品牌合作夥伴台鋼雄鷹為品牌加分雙贏。8/3台鋼雄鷹將於澄清湖棒球場登場，當天興連城開發總經理周惠賓也將親臨擔任開球嘉賓，以行動力挺台灣職棒。