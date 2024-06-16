華莎開唱服裝太辣！胸前釦子全爆開 坐粉絲腿上喊1句話全場暴動
南韓實力派女歌手華莎在2014年以MAMAMOO女團成員出道，2019年更發行個人單曲，演藝事業更上一層樓，今（16）日更是首度以個人solo身分在臺北南港展覽館開唱，還穿著性感OL服裝現身，不僅釦子全爆開，讓全場嗨翻，後續華莎還走下舞台，坐在女粉絲的大腿上，還向另1名女粉絲索吻，並大喊：「老婆！」讓全場觀眾暴動。
記者施以慧／綜合報導
只見華莎穿著貼身襯衫，胸前扣子大開，還配上迷你的緊身短裙，性感打扮更襯托出她的好身材，才剛出場就引起騷動，而華莎也對粉絲放送福利，不只走到女粉絲身邊熱舞，還坐上女粉絲大腿，之後更向另1名女粉絲索吻，霸氣寵粉之舉引起現場4000名觀眾暴動，之後華莎還宛如女王般扭著臀走上台，帶來歌曲〈TWIT〉，超辣演出看得所有人噴鼻血。
華莎這次來台，還特別練習中文，用中文和粉絲打招呼，並笑說：「跟我預想的一樣，現場氣氛真的好棒喔！」對於自己不同於以往的出場方式，華莎還不忘詢問粉絲：「大家覺得我出場的方式如何？」還大開玩笑表示：「這裡變態太多了，我想大家應該跟我的想法一樣吧，傻瓜們不就是喜歡領帶、眼鏡這些東西嗎？」
除了中文的打招呼用語以外，華莎還和粉絲炫耀自己新學的中文，「我有學了一句中文，等我一下。」接著突然大喊1句：「老婆！」讓全場粉絲瘋狂尖叫，沒想到華莎下1秒就笑虧粉絲：「你們這些變態！」