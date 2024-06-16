狗狗迷路在路邊淋雨！公車司機開門「要牠趕快上車」 結局太完美
看完影片心都暖了！美國密爾瓦基市區在六月初下著綿綿細雨，路上卻有隻戴著項圈的黑色狗狗在街頭穿梭，好像在找尋著主人一樣，但也差點被其他車輛撞上，險象環生，直到一位公車女司機宛如英雄現身，才讓事件順利解決。
記者潘毅／綜合報導
美國威斯康辛州密爾瓦基縣交通系統公司(Milwaukee County Transit System)的女司機史蒂芬妮(Stephany)日前駕駛著公車行駛在固定的路線上，卻在一個十字路口等停紅燈時，發現一隻體型不小且戴著項圈的黑色鬥牛犬在大街上亂竄，還差點被綠燈要左轉的黑色轎車撞上，情況相當驚險。
而史蒂芬妮(Stephany)看到這個情況後，當機立斷開啟了前門，隨後開口並用手勢呼喚狗狗「快過來，快上車！」而狗狗見狀也匆匆地跑上車，還跑向乘客區，就像在確認車上是否有自己的主人。
隨後史蒂芬妮拿起公車上的電話，向公司通報自己遇到的狀況，同時也通知動保人員前來把狗狗帶走，由於狗狗因為淋雨已經濕透，因此史蒂芬妮也讓牠暫時坐上駕駛座，自己則站在一旁不斷撫摸安撫狗狗。
隨後動保人員也迅速到場接走狗狗，史蒂芬妮也繼續載客任務。完整影片曝光後，也讓許多愛寵人士大讚史蒂芬妮的處理方式，「這位公車司機真的值得表揚，真的很有愛心與耐心」、「史蒂芬妮真的是天使」、「這位女駕駛翻轉了我對公車司機的印象」。
最終史蒂芬妮所屬的運輸公司也公開表揚她的英雄事蹟，並給予了一筆特殊獎金，至於黑色狗狗，據了解也已經找到了家人，安心回家去了。