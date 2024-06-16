周思齊百盜含金量超高！生涯最深刻盜壘　捐款50萬盼台灣棒球更好

我是廣告 請繼續往下閱讀
8局下兄弟2：11大幅落後，總教練平野惠一啟用周思齊代打，平野用意是希望他能夠以不靠戰術的方式達成百盜紀錄，結果周思齊不負眾望，先是從統一獅洋投布雷克手中敲出安打，並且精準的判斷盜壘時機，順利盜上二壘。
周思齊達成百盜當下，立即拔起大巨蛋的壘包收藏，以紀念這個極具意義的盜壘，因為布雷克牽制快、陳重羽阻殺能力也強，所以這是他生涯最難忘的一盜，周思齊表示，真的很開心能夠在大巨蛋完成百盜紀錄。
在完成生涯百盜之前，周思齊受訪時曾說，自己為球隊建功的機會越來越少了，所以想好好把握每一次機會，而且越接近生涯百盜，反而越會省思。回憶百盜的過程十分辛苦，他也坦言達陣當下真的有點想哭。
周思齊是中職史上第9位達成「千安百轟百盜」的球員，為自己輝煌的生涯再記上一筆，也期待未來後輩能夠努力破紀錄，創造目標讓學弟們追尋。
周思齊百盜捐50萬元 盼台灣棒球更好
周思齊曾因棒球獎學金的幫助成功進入職棒，這使他萌生了回饋社會的念頭。他積極參與公益活動，並創立「球芽棒球基金」，以協助年輕學子完成學業和追求棒球夢。
從第97次盜壘開始，周思齊每次成功盜壘都會捐出10萬元給「王光輝棒球發展計劃」。在達成百盜後，他將加碼捐出20萬元，總計要捐出50萬，他說：「希望通過小小行動，改善棒球環境，讓台灣棒球變得更好。」
周思齊拒打假球 每場比賽全力以赴
周思齊在球隊中象徵著「穩定」。作為指定打擊，他的表現一如既往地出色，尤其是上壘和選球的能力令對手無法忽視。2013年的經典賽中，他面對田中將大敲出安打，讓中華隊一度有機會擊敗日本隊。
周思齊透露，職業生涯中他曾遇到過打假球的誘惑，但他堅決拒絕了這些不法行為。即使受到黑道威脅，他也堅持自己的信念，甚至打算直接引退離開棒球圈，因為他無法背叛自己對棒球的熱愛。
中職19年的頒獎典禮上，周思齊真情流露分享職棒生涯的心路歷程，「從小棒球就是我的最愛，能進入職棒圈是我夢想的實現。每一天我都抱持著盡心盡力的心情，面對這份工作。雖然外在條件無法選擇，但我一直堅持自己，不管環境如何，每場比賽我都全力以赴。」