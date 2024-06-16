Niel來台開唱「神秘嘉賓」是他！大秀中文歌頻問1句話讓粉絲笑翻
「南韓大勢二代男團」TEEN TOP成員Niel近期舉行首場海外SOLO售票演唱會，演唱會現場還邀請到TEEN TOP成員Ricky擔任特別嘉賓，讓現場粉絲們興奮不已！Niel還特別練習了林俊傑的歌曲〈凍結〉，唱完後還很緊張地問台下粉絲：「發音有準確嗎？！為了要練好這首歌，一直反覆練習還特地打電話來台灣唱給主辦單位聽，幫忙確認發音。」Niel覺得既然台灣是海外首場，就跟公司反應一定要選唱中文歌，讓N-LISS感受到他滿滿的誠意。
記者施以慧／綜合報導
而Ricky則是一上台就帶來《那些年，我們一起追的女孩》主題曲〈那些年〉，還坦言自己非常喜歡台灣的電影：「尤其是《那些年，我們一起追的女孩》，同時也很喜歡主題曲〈那些年〉，所以便開始練習這首歌。希望有一天可以在台灣唱給粉絲們聽。今天讓我實現這個願望了！」
另外，在Niel還在換衣服時，台下粉絲竟大喊：「希望下次可以看到Ricky、Niel還有天地，3人一起的活動。」Ricky聽到粉絲的要求後，立刻在台上詢問主辦方：「有機會邀請我們3個人一起來辦活動嗎？」也引來台下粉絲一陣尖叫。當Niel換好衣服上台後，笑著對Ricky說：「你可以下去了！現在是我的主場，你可以先回飯店休息了！」
演唱會的高潮之一，是Niel與女舞者的親密互動。當女舞者的手親觸Niel胸膛，全場尖叫聲此起彼落，現場氣氛達到最高潮。粉絲們紛紛說：「好希望可以當那隻手的主人啊！」Niel精彩表演與魅力十足的舞台表現，讓現場粉絲們目不轉睛。演唱會過程中，他也頻繁與台下粉絲們互動，時而幽默，時而流露真摯情感，粉絲們都感受到他的用心。Niel也對台下粉絲告白：「對N-LISS（粉絲名）有著滿滿的感謝，如果沒有你們，應該沒有機會來到台灣，應該也沒辦法唱這麼多首歌。就是因為有你們，我才能站在這邊。」