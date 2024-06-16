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金明洙見面會竟要粉絲安靜　自認吃貨會「護食」怕雞排被吃光

▲金明洙在台灣舉辦見面會，怕粉絲一開始就用光體力，不斷要粉絲「安靜」。（圖／讀者提供）
▲金明洙在台灣舉辦見面會，怕粉絲一開始就用光體力，不斷要粉絲「安靜」。（圖／讀者提供）

記者李欣容／台北報導

韓國二代人氣男團INFINITE成員金明洙（L）今（16）日在國立台灣大學體育館舉行個人粉絲見面會《Reboot》。寵粉的他以一身全黑西裝從觀眾席帥氣出場，邊唱《Love U Like U》邊繞場與粉絲近距離相見，並以中文說，「謝謝你們來看我，我很開心，我愛你們。」現場粉絲尖叫聲不斷。金明洙提醒大家，才剛開場，不能一開始就把精力用完，整場不斷以中文提醒大家「安靜！安靜！」現場氣氛熱烈無比。

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在第一個問答環節中，有粉絲問他長得帥氣是否有為生活帶來不便，金明洙笑說，因為職業的關係，有時候不能好好吃東西比較困擾，「我非常喜歡吃東西，這次大家也為我送來了非常多東西，像是雞排、和很多食物，但是我都不能吃，要等到演出完才能大吃特吃。」還做出護食動作，「都是我的！」相當可愛

當粉絲們請他模仿《隨意愛我吧》中的申潤福的口氣做Morning call時，他也毫不猶豫地答應，讓大家體驗了一把被偶像叫醒的感覺。還有粉絲請求他唱《戀愛時代》，他也不負眾望現場清唱。還有粉絲考驗他的舞蹈記憶力，挑戰REELS《初心LOVE》、《大耳狗》的challenge，也邀請現場粉絲一起合力完成REELS的拍攝。見面會的尾聲，金明洙為粉絲準備驚喜活動，親自送上禮物並約定每年都會來台跟大家相見。

▲金明洙自認是吃貨，會在工作結束享用美食。（圖／讀者提供）
▲金明洙自認是吃貨，會在工作結束享用美食。（圖／讀者提供）

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