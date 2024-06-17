病危患者家屬懇求「想請乩童來看」 ！ICU醫秒答應　結局惹哭萬人

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沒想到家屬被這出乎意料地回答嚇到，而陳醫師則認為，病人的狀況非常嚴重，可能沒有剩下多少時間可以拖延，「對我來說，現在更重要的是『救家屬』。能夠讓家屬安心的，能夠讓他們盡一份心力的，為什麼不行呢？」
陳志金也提到，許多醫師可能會拒絕類似的請求，也會以「有毒」、「很髒」等說法來婉拒家屬的符紙、符水，但符水其實只是「碳灰」，沒什麼大不了的事，大家中秋節烤肉就會吃到很多，「一般醫師會拒絕，其實，打從心理是覺得這些東西很迷信、很無知、而且會覺得自己的專業被挑戰、不被信任」。
但陳志金則認為，這只是家屬的一番心意，「他們也想要盡一份力量而已，並非對我們的不信任，我認為符水最好的說法，其實就是『家屬的祝福』。我們和家屬一起努力對抗疾病，有什麼不好呢？」
隨後家屬真的請來了乩童，陳志金進入病房時，發現是一位年輕的女性，完全顛覆了他對乩童的刻板印象，隨後陳醫師也主動與乩童交談，並向她說明病人的情況，並請求她提供幫助。陳志金也笑著說，這位乩童或家屬一定覺得非常不可思議，因為他不僅毫不避諱地告知病人的病情，且還像是在處理一位會診醫師一樣，清楚地交代病情。
陳志金隨後也向乩童道謝，「對我來說，她也是我們的『伙伴』，就像是前來協助『會診』的醫師一樣。我要向她清楚的交待『病情』，她才『知道』要如何『幫忙』，不是嗎？我以前就很常寫『會診單」，讓家屬帶去找神明」。
儀式開始後，陳志金也被乩童的表現驚呆，「她手腳比劃、口中唸唸有詞之後，轉頭向媽媽和太太講了幾句話，就突然給媽媽一個深深的擁抱、也給太太一個擁抱！」後來聽護理師轉述，才知道乩童用先生對妻子說話的口吻，對病患太太說，「我上有老下有小，是放心不下，但是也不想回來了，回來也是這樣躺著，很辛苦！也會讓妳和媽媽辛苦！妳要想清楚，我們夫妻同心！」並代替病人執行兩個大大的擁抱。
陳志金也對這位乩童的專業和敬業態度深深感到佩服，並感謝她展現給家屬的關懷與同理心，療癒了他們的心靈。他強調，對他來說，重要的是各種形式的關懷與心靈的療癒，「我們其實目標是一致的，都是為了病人好、都想安撫家屬的心靈，只是我們努力的方式不一樣而已。所以為什麼我們不能成為伙伴，互相包容呢？畢竟我們的共同敵人是疾病和無常，並不是彼此啊」。
這則充滿深度的文章立刻在社群上引發熱議，有超過1.4萬人按讚並留言表示，「在很絕望的病榻前，即使是具有醫療專業背景的家屬，我也做過這些事，感謝當時醫護人員的體諒」、「陳醫生的名言，救病人的當下也要救家屬，真的深深感受到這句話的重量」、「縮短減少家屬的悲傷期，對醫師滿滿的敬重」、「醫師、乩童各司其職，都是在為了病患與家屬努力」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。