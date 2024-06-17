英特爾麻煩了！未正確揭露資訊遭投資人提告　涉隱瞞70億美元虧損

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而，英特爾於今年4月2日全面披露其部門報告計畫後，不得不重新編製過去被視為獨立部門的英特爾代工的業績，結果發現，新成立的英特爾代工在2023年就虧損約70億美元，消息曝光導致英特爾股價下跌。不僅如此，英特爾還被發現將約30％的產能外包給台積電和其他晶圓代工廠，這進一步惹怒了投資人。
英特爾在2024年第一季度（2024年4月25日）報告其製造部門的業績時，顯示英特爾代工部門在2024年第一季的營收為44億美元，但虧損了25億美元。自年初以來，英特爾市值已經縮水了約三分之一。
這起集體訴訟指控，英特爾代工服務部門的增長和利潤被誤導，該部門在2023年經歷了重大損失和利潤下降，這個事實讓英特爾有關公司業務和英特爾代工策略的正面陳述顯得具有誤導性。
「Levi & Korsinsky」律師事務所表示，英特爾代工服務的成長並不代表英特爾代工的收入成長；英特爾代工部門在2023年實際上出現重大經營虧損；由於內部收入下降，英特爾代工部門的產品利潤因而減少；因此，代工模式不會對公司整合封裝測試（IFS） 策略構成強而有力的驅動。而上述種種，都是英特爾在公司業務、營運和前景的正面陳述具有誤導性或缺乏合理依據的關鍵原因。
任何相信自己在2024年1月24日至4月25日期間，因持有英特爾股票遭受虧損的投資者，都可以申請成為此案的主要原告，截止日期到今年7月2日。
蘋果也曾被投資人提起集體訴訟
蘋果（Apple Inc）今年3月同意支付4.9億美元來對一項集體訴訟達成和解。執行長庫克（Tim Cook）被指控隱瞞iPhone在中國需求量下滑的資訊，在2018年11月1日的電話會議上，庫克告訴投資者在中國市場沒有面臨銷售壓力，但蘋果卻在2019年1月2日宣布下調季度營收預測，並通知供應商減產，原因是中美貿易緊張導致中國市場需求下滑。
庫克被指控刻意誤導投資者做出錯誤的判斷，雖然蘋果否認存在相關責任，但為了避免訴訟的成本和干擾，同意支付4.9億美元與控訴人達成和解，和解對象涵蓋庫克於電話會議發表評論與下調營收預測的兩個月內，曾購買蘋果股票的投資人。