高爾宣情定大9歲芮德！密婚又宣布當爸 婁峻碩、健志秒噴20萬
27歲歌手高爾宣昨（16）日突宣布喜訊，和大9歲女友芮德密婚又懷孕。昨日高爾宣邀來一票好友包含瘦子、玖壹壹春風、王陽明、婁峻碩等人參加性別派對，婁峻碩在Threads透露，高爾宣宣布當爸後，他和健志各噴了10萬元，全因為4個月前的一個賭注。
記者薛羽彤／綜合報導
高爾宣、芮德小倆口特別於昨日舉辦寶寶性別派對，目前芮德懷孕4個多月，結果氣球戳破跑出來是粉紅色的，夫妻倆即將於11月迎來女兒誕生，芮德透露目前寶寶小名先取了「米ㄌㄧㄥˉ（米漿的台語）」。
派對上大咖雲集，高爾宣好友婁峻碩事後發文拍一個紅包的照片表示，「四個月前，爾宣還有我跟健志賭，誰先當爸，另外兩個一人要包10萬」，最後還給自己下註解：「賭博不好。」網友們紛紛笑喊：「那時候爾宣是不是已經知道他贏了」、「可能一岔完賭後，回家拉著芮德拚命做人！！ 為了20萬拼了」、「難怪建志一直跑出去玩，該不會是換個地方趕進度吧」、「所以其實你跟凡有在偷偷努力？」
而婁峻碩去年10月向女友焦凡凡求婚成功，每每現身受訪總會被問到婚禮進度，這次被高爾宣直接超車，焦凡凡也特地發文說明，「各位～～我跟婁不急 我們甚至還沒登記。」底下的粉絲也直呼超期待兩人愛的結晶。