東京迪士尼不再是夢之國？玩一趟花錢又心累　挨批變「修羅之國」

IAEA署長力挺核能！稱若不用核能無法實現2050年「全球脫碳」目標

▲國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）強調，核能已經被視為是清潔能源中的重要角色，已經是「解決方案」的一部分，如果沒有核能，到2050年幾乎不可能實現脫碳的全球目標。（示意圖／翻攝自Unplash）
▲國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）強調，核能已經被視為是清潔能源中的重要角色，已經是「解決方案」的一部分，如果沒有核能，到2050年幾乎不可能實現脫碳的全球目標。（示意圖／翻攝自Unplash）

記者倪浩軒/綜合報導

核電議題近期在台灣再度掀起討論，《聯合國新聞》日前報導指出，核電經常面臨「形象問題」，像是日本福島電廠事故以及札波羅熱核電廠在俄烏戰爭中每每成為關注焦點，然而，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）強調，核能已經被視為是清潔能源中的重要角色，已經是「解決方案」的一部分，如果沒有核能，到2050年幾乎不可能實現脫碳的全球目標。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《聯合國新聞》專訪葛羅西，請葛羅西暢談核能使用以及在全球範圍面臨到的問題。葛羅西表示，去年舉行的第28屆聯合國氣候變遷大會（COP28）有198個國家將核能列入低排放技術清單，這對大眾認知、各國政策和公共理解而言，產生非常重要的影響。

葛羅西強調，全球生產的所謂清潔能源、即生產過程中不會排放二氧化碳的能源，有超過3分之1來自核能，而若只看歐洲地區，更有一半是來自核能。然而，由於種種原因，核能遭到抵制的現象始終存在，COP28則是一個重大的進步，核能不再被拒絕，一些重要國家承諾將核能在能源結構中的比例增加兩倍。

葛羅西認為，這並非核能的復興，而是現實主義的回歸，因為雲集全球專家的氣候變遷專門委員會已經認識到，如果沒有核能，2050年幾乎不可能實現全球脫碳的目標，所以，國際原子能總署將確保核能以安全可靠的方式發展，而不會導致核武擴散。

▲東京電力公司本周將進行排放福島第一核電廠核廢水第五輪排放作業。圖為福島第一核電廠。（圖／美聯社／達志影像）
▲葛羅西也以福島事故為例，稱有數千人死於海嘯，但沒有一人死於輻射。圖為福島第一核電廠。（圖／美聯社／達志影像）
葛羅西強調，有許多人死於空難，但人們不會停止搭飛機，各國政府有責任讓社會充分了解情況並澄清事實。葛羅西也以福島事故為例，稱有數千人死於海嘯，但沒有一人死於輻射。葛羅西表示，並非要100％採用核能，而是聰明地管理能源組合，核能非常穩定，可以是基載能源，與其他再生能源結合。

葛羅西表示，國際原子能總署也對核安負責，札波羅熱核電廠的風險不在於核電技術，而是圍繞著電廠的戰爭所帶來的問題。就像任何工業活動一樣，核能也存在風險，不過風險是可以管控的。葛羅西以核廢料為例，稱核電廠商轉70年產生的核廢料數量有限，且能充分管理，相較之下，化石燃料電廠排放的廢棄和污染，正在對地球造成巨大危害。

福島核電廠檢測輻射量！日50多歲男員工心臟驟停倒地身亡

台灣缺電隱憂成全球問題！CNBC：足以影響全球半導體產業發展

越南投資最大缺點是電荒！需大量仰賴煤炭　綠能產電量能負荷

越南用電量激增！創歷史新高　副總理揭防止缺電辦法

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代