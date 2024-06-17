IAEA署長力挺核能！稱若不用核能無法實現2050年「全球脫碳」目標

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葛羅西強調，全球生產的所謂清潔能源、即生產過程中不會排放二氧化碳的能源，有超過3分之1來自核能，而若只看歐洲地區，更有一半是來自核能。然而，由於種種原因，核能遭到抵制的現象始終存在，COP28則是一個重大的進步，核能不再被拒絕，一些重要國家承諾將核能在能源結構中的比例增加兩倍。
葛羅西認為，這並非核能的復興，而是現實主義的回歸，因為雲集全球專家的氣候變遷專門委員會已經認識到，如果沒有核能，2050年幾乎不可能實現全球脫碳的目標，所以，國際原子能總署將確保核能以安全可靠的方式發展，而不會導致核武擴散。
葛羅西強調，有許多人死於空難，但人們不會停止搭飛機，各國政府有責任讓社會充分了解情況並澄清事實。葛羅西也以福島事故為例，稱有數千人死於海嘯，但沒有一人死於輻射。葛羅西表示，並非要100％採用核能，而是聰明地管理能源組合，核能非常穩定，可以是基載能源，與其他再生能源結合。
葛羅西表示，國際原子能總署也對核安負責，札波羅熱核電廠的風險不在於核電技術，而是圍繞著電廠的戰爭所帶來的問題。就像任何工業活動一樣，核能也存在風險，不過風險是可以管控的。葛羅西以核廢料為例，稱核電廠商轉70年產生的核廢料數量有限，且能充分管理，相較之下，化石燃料電廠排放的廢棄和污染，正在對地球造成巨大危害。