獨行俠Irving親口曝光離開塞爾提克原因？坦言很想念波士頓的日子

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Irving在2017年透過交易加盟塞爾提克，在波士頓度過兩個賽季後，Irving決定離開波士頓，轉頭和布魯克林籃網簽下一紙4年1.41億美元的合約，但在2018年10月Irving曾公開表示會和塞爾提克續約，但最終轉投籃網，引來塞爾提克球迷不滿。
在專訪中，Irving說：「在做出承諾的一週後，我失去了我的外公。那是我生命中最艱難的時刻之一，因為我不知道如何繼續前進，不僅僅是我在塞爾提克的職業生涯。但就我的職業生涯整體而言，我從來沒有在賽季中期或賽季開始時失去過一個人。那是我媽媽的爸爸，所以我在感情上很難過。但我很難再從籃球比賽中找到樂趣。」
最後Irving說，「我不認為很多人關心我作為一個人過得怎麼樣。因為我現在是NBA的球星，我是狀元，我的壓力很大。我在波士頓打球。我剛剛向他們做出承諾。而現在，我唯一真正想做的事就是陪在家人身邊，所以我才回到布魯克林。我不能留在波士頓履行這些責任，因為我的家人也很傷心。所以，我承擔起了作為一個顧家男人的責任，回到了紐約。」
但在離開塞爾提克加盟籃網後，每次回到塞爾提克主場比賽，Irving都不斷做出讓塞爾提克球迷憤怒的舉動。例如2021年首輪季後賽，Irving在第4戰後踩了塞爾提克球場中的Logo，還有在球場中燃燒鼠尾草、對觀眾席直接比出中指、和球迷在比賽中互噴垃圾話等等，這些才是Irving真正激怒塞爾提克球迷的行為。