山本由伸傷情嚴重！恐缺席大半球季　道奇總教練：他需要一些時間

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本次受傷是山本由伸前往大聯盟後，首度遭遇傷勢，本月8日山本由伸主投道奇對上洋基的比賽，繳出7局無失分，用球數創下旅美生涯新高的106球，其中投出他今年球速最快的19顆球，最快的一球逼近157公里，Dave Roberts雖讓他多休兩天，但依舊無法回復肌肉疲勞。
昨日賽後經檢查後，山本由伸被確認為右肩旋轉肌袖拉傷，對此，今天Dave Roberts表示：「這並不是會讓賽季提前報銷的傷勢，但會需要一些時間做治療，未來幾週會讓他好好休息。」將山本由伸擺進傷兵名單，Dave Roberts表示目前還不是球季的重要時刻，山本由伸的健康相當重要，因此將他擺進傷兵名單，是個聰明的選擇。
道奇目前投手傷兵滿營，包括Bobby Miller、Tony Gonsolin、Dustin May、Clayton Kershaw等先發投手皆在傷兵名單內，Mookie Betts也在今日的比賽中被觸身球砸中，導致左手骨折，將缺席一陣子。
山本由伸在今年以12年3.25億美元合約（約新台幣105億）加盟道奇，目前繳出先發14場，拿下6勝2敗、防禦率2.92，共計投74局飆出84次三振，被打擊率為2成21。