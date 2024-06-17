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汪小菲帶愛妻跑趴！信當場唱《流星花園》主題曲　表情超尬全被拍

▲汪小菲（右）帶著愛妻Mandy跑趴，對面的信現場演唱《流星花園》主題曲，汪小菲尷尬表情全被拍。（圖／微博）
▲汪小菲（右）帶著愛妻Mandy跑趴，對面的信現場演唱《流星花園》主題曲，汪小菲尷尬表情全被拍。（圖／微博）

記者薛羽彤／綜合報導

女星大S前夫汪小菲日前再婚台灣網紅馬曉梅（Mandy），5月宣布在上海領證，開啟第二春。15日汪小菲帶愛妻參加華誼兄弟時尚之夜，現場眾星雲集，席間歌手信（蘇見信）唱起大S主演的《流星花園》主題曲F4〈流星雨〉，對面就坐著汪小菲夫妻，兩人的真實反應都被拍下來。

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微博上近日瘋傳一段影片，汪小菲帶著Mandy出席華誼兄弟時尚之夜，同場還有吳彥祖、吳建豪、信等大咖們。影片中，信拿著麥克風搭著吳建豪的肩膀唱起〈流星雨〉，吳建豪一聽秒尬笑低頭，唱到最後一句，他把麥克風推到吳建豪面前，吳建豪笑笑沒接唱，但全場跟著一起大合唱，信笑稱「我總要拖一個人下水。」

▲信只是想拱吳建豪開口唱，沒想到意外鬧出插曲。（圖／微博）
▲信只是想拱吳建豪開口唱〈流星雨〉，沒想到意外鬧出插曲。（圖／微博）
▲汪小菲（右）表情略顯尷尬，Mandy則是大方鼓掌。（圖／微博）
▲汪小菲（右）表情略顯尷尬，Mandy則是大方鼓掌。（圖／微博）
有趣的是，F4的招牌歌曲〈流星雨〉是大S主演的《流星花園》主題曲，眾人嗨唱的同時，汪小菲與Mandy的真實反應也全被拍下，汪小菲一聽表情尷尬，一旁的Mandy則是興奮拍手，樂在其中。網友看到後紛紛表示，「吳建豪是F4之一演了流星花園，這首歌是F4唱的，有什麼問題嗎？原唱在啊」、「汪小菲笑得好尷尬」、「信是故意的吧，信和大S的關係應該很好」、「汪小菲的老婆挺大氣的，人家還在鼓掌。」

▲▼言承旭（上圖中、下圖後排右二）以《流星花園》F4富家公子「道明寺」角色走紅。（圖／流星花園官網、大S微博）
▲《流星花園》由F4和大S主演，當年紅遍全亞洲。（圖／流星花園官網）

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