汪小菲帶愛妻跑趴！信當場唱《流星花園》主題曲 表情超尬全被拍
女星大S前夫汪小菲日前再婚台灣網紅馬曉梅（Mandy），5月宣布在上海領證，開啟第二春。15日汪小菲帶愛妻參加華誼兄弟時尚之夜，現場眾星雲集，席間歌手信（蘇見信）唱起大S主演的《流星花園》主題曲F4〈流星雨〉，對面就坐著汪小菲夫妻，兩人的真實反應都被拍下來。
記者薛羽彤／綜合報導
微博上近日瘋傳一段影片，汪小菲帶著Mandy出席華誼兄弟時尚之夜，同場還有吳彥祖、吳建豪、信等大咖們。影片中，信拿著麥克風搭著吳建豪的肩膀唱起〈流星雨〉，吳建豪一聽秒尬笑低頭，唱到最後一句，他把麥克風推到吳建豪面前，吳建豪笑笑沒接唱，但全場跟著一起大合唱，信笑稱「我總要拖一個人下水。」
有趣的是，F4的招牌歌曲〈流星雨〉是大S主演的《流星花園》主題曲，眾人嗨唱的同時，汪小菲與Mandy的真實反應也全被拍下，汪小菲一聽表情尷尬，一旁的Mandy則是興奮拍手，樂在其中。網友看到後紛紛表示，「吳建豪是F4之一演了流星花園，這首歌是F4唱的，有什麼問題嗎？原唱在啊」、「汪小菲笑得好尷尬」、「信是故意的吧，信和大S的關係應該很好」、「汪小菲的老婆挺大氣的，人家還在鼓掌。」