不捨前女友嫁人！癡情男「深夜攀牆偷窺」被抓包 判拘役20天定讞
2022年8月間，高雄一名王姓男子，因不捨交往多年的陳姓前女友嫁給他人，對女方念念不忘之下，竟涉嫌到對方住處，徒手攀越圍牆進入庭院，又爬牆至2樓、其女方臥室外陽台偷窺，不慎觸發警報器。案經高等法院高雄分院審理，依無故侵入住處罪，判處拘役20天定讞，得易科罰金。
記者林盈君／綜合報導
據判決書指出，王男與陳姓前女友交往多年，陳女分手後嫁給朱姓丈夫，但王男卻對陳女念念不忘，2022年8月19日深夜，王男前往陳女住處，徒手攀越圍牆至庭院，又爬上2樓陳女臥房外陽台偷窺。王男因不慎觸動警報器，被朱姓丈夫發現，隨即報警處理。
王男應訊時辯稱，是陳女要求他過去，否認犯行，卻被陳女打臉駁斥。案經高雄高分院審理，認定王男未經同意進入住宅，判處拘役20天，如易科罰金，以1000元折算1日，不得再上訴。
※【NOWnews 今日新聞
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