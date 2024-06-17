辻利抹茶買一送一！快閃店衝獨家焙茶 勺日芒果季可頌與千層開吃
日本百年辻利茶舗才跨界聯名Tella Tella Cafe打造宇治焙茶歐蕾及昭和布丁，今（17）日宣布回歸抹芒祭開吃「愛文芒果X抹茶」奶酪布丁、冰沙漂浮、百匯等甜點；還將於6月22日進駐台南南紡開設快閃店，開賣獨家「焙茶祭」，祭出「買一送一」下午茶優惠！勺日咖啡廳則迎接芒果季，大啖可頌、法式千層與修多蛋糕。
記者蕭涵云/綜合報導
繼「辻利茶舗 x Tella Tella Cafe」後，迎接仲夏，辻利茶舗於遠百信義A13店獨家推出「盛夏抹芒祭」限定內用餐點，選用愛文芒果搭配手作Q彈抹茶奶酪布丁結合抹茶冰品，首波6月20日推出的「抹芒冰沙漂浮」，可自選辻利抹茶、宇治焙茶及大分柚子蜜等三款口味冰沙，結合辻利自製芒果雪酪、抹茶奶酪布丁再加上抹茶霜淇淋；消暑的經典辻利冰沙漂浮、宇治焙茶冰沙漂浮及大分柚子蜜冰沙漂浮等飲品也同步回歸。
第二波7月11日則推出浮誇「抹芒奶酪布丁百匯」，先品嚐酥脆餅乾與軟嫩抹茶奶酪布丁，再融入香濃抹茶霜淇淋與芒果奶蓋，搭配濃郁芒果雪酪及清透水信玄餅，澎湃消暑！而包裹著芒果醬與愛文芒果丁的「抹芒奶酪布丁刨冰」頂端還堆上芒果奶蓋及抹茶奶酪布丁、再灑滿抹茶粉，打造成超抹的綠色富士山，好吃又好拍。
辻利茶舗還將於6月22日起進駐台南南紡開設為期16天的快閃店，打造獨家「焙茶祭」、還推出首四日「買一送一」下午茶優惠。6月22日至6月25日，購買人氣「辻利濃茶卷乙片」即贈招牌「辻利拿鐵乙杯」，獨家下午茶優惠價150元（原價295元），每日限量20組，每人限購1組；挑戰市面最濃郁的「宇治焙茶酥」則是2024全新茶食作品，快閃優惠期間，可搭配辻利抹茶米香餅、辻利抹茶杏仁捲、辻利抹茶酥、宇治焙茶酥，任選兩盒現折100元。
勺日咖啡廳則於今天開跑芒果季，Mon Chéri Mon Soleil盛夏豐芒季以酸甜金黃芒果、清爽阿薩姆茶香緹、熱帶水果醬，完美演繹3款法式精緻甜點，招牌288層法式千層開吃「香榭芒果茶蘊千層」，新鮮芒果塊加椰果搭配手作熱帶芒果醬、阿薩姆茶香香緹及煉乳三重奏內餡，上蓋還以蜂蜜鮮奶油小花點綴；塞進滿滿熱帶美味的「鮮芒礦石可頌」，還有隱藏鮮採椰子片脆口共鳴；首次登場的「法式修多蛋糕short cake」，則層層疊上阿薩姆茶香香緹及芒果醬，在於頂端放上芒果丁與食用花，又一顏值系打卡甜點代表作。