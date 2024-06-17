郭智輝稱「電價非愈便宜愈好」惹議！經濟部曝原意：考量節能誘因

國內電價連續3年調漲，爭議不斷，郭智輝於媒體專訪中表示，穩定供電是第一要務，電價的概念上，大家必須思考「將本求利」，接著需進一步了解國人能承受的電價為何。此時，主持人胡婉玲表示，民眾當然希望電價愈便宜愈好，郭智輝回應「若是愈便宜愈好，大家會開始浪費電」，家裡空間30坪，約2台冷氣就夠，但因為有3個房間、1個廚房，最後裝了4台冷氣「其實不必要」，過著舒適生活的同時，也要節省。
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對此，經濟部轉述郭智輝的原意，他認為永續、穩定的供電，同時具有競爭力的電價，是經濟部的政策方向，至於對於電價的評論，是要強調價格的設計應該考量節能誘因，事實上全球2050淨零轉型的過程中，節能也被廣泛認為是最重要的能源之一。
經濟部強調，目前的電價機制已考量不同用電客戶的節能誘因，這也是前幾次電價調整時的主要面向，同時，經濟部將要大力推動「深度節能」。未來會加大力道支持節能產業，讓節能成為新的產業投資，讓「國人省電費、國家可節能」。
經濟部說明，日前外媒《CNBC》報導台灣能源議題，事實上就是關注如果電價過低，可能對於用電需求管理造成影響。而過去台灣幾次的電價調整，已經考量到這個面向，讓工業用電與民生用電的價格更加平衡。
經濟部也澄清，郭智輝對於安裝冷氣的看法，正是來自其經營經驗，認為應注意無人處不需冷氣空轉，而是可以透過隔絕冷熱空氣，維持舒適跟節電，同時在服務業的經營中，若能考量節能功效，也可有效節省成本。