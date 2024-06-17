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郭智輝稱「電價非愈便宜愈好」惹議！經濟部曝原意：考量節能誘因

▲經濟部長郭智輝近日接受媒體專訪時稱「電價不是愈便宜愈好，太便宜反而容易浪費電。」（圖／記者許家禎攝）
▲經濟部長郭智輝近日接受媒體專訪時稱「電價不是愈便宜愈好，太便宜反而容易浪費電。」（圖／記者許家禎攝）

記者鄭妤安/台北報導

經濟部長郭智輝近日接受媒體專訪時稱「電價不是愈便宜愈好，太便宜反而容易浪費電」、「30坪空間裝2台冷氣就夠，不必每房都裝」，種種針對電價的看法惹議，經濟部趕緊出面澄清，表示郭智輝的原意是想強調電價設計應考量節能誘因。

國內電價連續3年調漲，爭議不斷，郭智輝於媒體專訪中表示，穩定供電是第一要務，電價的概念上，大家必須思考「將本求利」，接著需進一步了解國人能承受的電價為何。此時，主持人胡婉玲表示，民眾當然希望電價愈便宜愈好，郭智輝回應「若是愈便宜愈好，大家會開始浪費電」，家裡空間30坪，約2台冷氣就夠，但因為有3個房間、1個廚房，最後裝了4台冷氣「其實不必要」，過著舒適生活的同時，也要節省。

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此話一出，立即引發藍委反彈，立委楊瓊瓔表示，政府先是宣示不缺電，回頭又說電太便宜會浪費，讓人覺得是在牽拖，節能、節電是所有時期都該有的原則，過去也都有在做，且電價有其結構性因素，也不是不能討論，但再生能源發展目標跳票，政府將一度1.5元的核電棄置不用，一旦煤和天然氣國際價漲，台電又面臨慘賠，上述問題並非「電不是越便宜越好」、「民眾少裝冷氣」就可以解決的，政府與其上媒體講出這種搞錯重點的發言，不如務實面對能源問題。

對此，經濟部轉述郭智輝的原意，他認為永續、穩定的供電，同時具有競爭力的電價，是經濟部的政策方向，至於對於電價的評論，是要強調價格的設計應該考量節能誘因，事實上全球2050淨零轉型的過程中，節能也被廣泛認為是最重要的能源之一。

經濟部強調，目前的電價機制已考量不同用電客戶的節能誘因，這也是前幾次電價調整時的主要面向，同時，經濟部將要大力推動「深度節能」。未來會加大力道支持節能產業，讓節能成為新的產業投資，讓「國人省電費、國家可節能」。

經濟部說明，日前外媒《CNBC》報導台灣能源議題，事實上就是關注如果電價過低，可能對於用電需求管理造成影響。而過去台灣幾次的電價調整，已經考量到這個面向，讓工業用電與民生用電的價格更加平衡。

經濟部也澄清，郭智輝對於安裝冷氣的看法，正是來自其經營經驗，認為應注意無人處不需冷氣空轉，而是可以透過隔絕冷熱空氣，維持舒適跟節電，同時在服務業的經營中，若能考量節能功效，也可有效節省成本。

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