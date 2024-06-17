詹惟中自爆「情緒性陽痿」同睡4天沒反應！櫻花妹被甩情緒崩潰
知名命理師詹惟中幽默風趣形象，是風水節目固定班底，也是綜藝節目常客，日前在節目上透露剛退伍時曾交往一任日本女友，因為各種因素想要提分手，沒想到女方情緒不穩，威脅他要出家、輕生，詹惟中則是有了心理陰影，因「情緒性陽痿」，完全硬不起來。
記者林奕如／綜合報導
詹惟中在節目《新聞挖挖哇！》表示，年輕時無師自通學日文，退伍後在旅行社上班，在日本帶團，跟當地航空公司櫃台小姐認識，發展成戀人關係，不過他發現女方爸爸是黑社會，而且女方因為蛀牙嘴巴有味道，但他不敢真正提原因，只說個性不適合想要分手，女方不能接受情緒崩潰，甚至一哭二鬧三上吊。
兩人也因為工作聚少離多，詹惟中也刻意疏遠，過了2、3個月心想感情已經淡了，沒想到他帶團去北海道時，女方突然出現在旅館，他只好把女方帶在身邊，他自爆：「我有一個叫做情緒性陽痿，整個都是硬不起來的，之前她有太多的動作，讓我已經硬不起來了。」一旁來賓呂文婉驚嚇：「你當時還年輕，那真的病症很嚴重。」雖然他如願分手，不過也反省，再怎樣都是自己不好，應該用溝通做出改變。
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