助力海洋生態永續　台科大學生造環保消波塊獲金點新秀雙料大獎

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台科大表示，蔣佳穎、林劭宇的畢製作品「Ecotrapod 消波新解方」是以永續海洋、廢棄物循環設計核心，並與C-Cube曦立方、Lotos樂土、Everplast頡欣機械進行產學合作，使用C-Slurry循環漿體以及廢棄牡蠣殼當作基底材料，創作出能減少甚至取代水泥使用的新型消波產品。
蔣佳穎、林劭宇指出，除了材料，消波產品的結構也是使用生物多孔螺旋曲面的仿生設計，透過最少的材料達到最高的結構強度，減少資源浪費，而且經設計後的消波塊孔洞還能提供藻類附著、魚蝦貝類棲息，民眾也可以在潮間帶觀察海洋生態，建構人與海洋互動的場域，消除對於海洋的距離感。
這次獲獎對於蔣佳穎、林劭宇來說也是意外的收穫，他們指出，透過本次的產學合作，也更了解目前的產業普遍的發展現況。其中，產學合作公司之一的曦立方C-Cube提到，台灣目前對於循環材料的普遍認知度、接受度仍有增長的空間，若以作為取代水泥的建材來說，民眾可能會有擔心、疑慮，所以目前階段仍將循環材料使用在人類不會長期居住的環境。
「Ecotrapod 消波新解方」指導老師之一、台科大設計系專案講師鄭洪表示，老師不會直接給予學生畢業製作特定方向，而是拋出議題引導學生思考與解決，「透過長期陪伴、不會過度干預的方式提供建議，促進同學多元思考的能力。」他也希望，學生能在過程當中學習到扎實的理論研究基礎與設計概念，完整執行每個專案並讓大眾所接受。
台科大表示，蔣佳穎、林劭宇除將創意運用在消波塊的設計，他們並且做出可以搭建魚塭的生態磚，入圍德國iF學生獎Shortlist300，期望藉由循環材料成為人與生態繁榮共存的橋樑，並在未來融入民眾生活當中。