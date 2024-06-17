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桃園帥警護送精神異常患者！整路溫柔「陪唱歌」　暖心片吸3萬讚

▲桃園市政府消防局近日曬出一段影片，只見一名員警護送精神異常的患者，不僅一路溫柔讚美安撫，還全程展現耐心陪同唱歌。（圖／翻攝自臉書粉專「桃園市政府消防局」）
▲桃園市政府消防局近日曬出一段影片，只見一名員警護送精神異常的患者，不僅一路溫柔讚美安撫，還全程展現耐心陪同唱歌。（圖／翻攝自臉書粉專「桃園市政府消防局」）

記者賴禹妡／綜合報導

6月15日為一年一度的警察節，不少民眾發聲感謝人民保母保護社會的辛勞。桃園市政府消防局近日也曬出一段影片，只見一名員警護送精神異常的患者，不僅一路溫柔讚美安撫，還全程展現耐心陪同唱歌，暖心畫面引來3萬人大讚：「能遇到這麼理解病患的警察真的不多！」

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桃園市政府消防局近日在臉書粉專曬出執勤畫面，一名員警與消防同仁合作，協助護送精神疾病患者，只見員警在住家門口等候時，就耐心十足地陪同患者唱歌。當患者大喊「有人打我一頓哪！」員警還輕聲安撫「不行，妳太漂亮了。」並持續溫柔地稱讚對方，以唱歌的方式安撫病患情緒。

▲（圖／翻攝自臉書粉專「桃園市政府消防局」）
▲員警在住家門口等候時，就耐心十足地陪同患者唱歌。（圖／翻攝自臉書粉專「桃園市政府消防局」）
員警在影片中透露，他已經護送這名患者多次，因此知道該如何安撫，「好險今天唱歌有效，她都唱這一首（玫瑰）。」最後還跟著上救護車，陪同救護人員患者送患者至桃園療養院，過程中持續唱歌安撫。

暖心影片曝光後，立即引來超過3萬人按讚，民眾紛紛大讚「這位警察學長好有耐心好溫柔」、「能遇到這麼理解病患的警察真的不多，真的很佩服他能用紓緩的方式處理」、「很久沒看到情緒這麼穩定的警察了，好強」。還有當天出勤的消防同仁直言：「​​真心佩服這位派出所的員警學長，一路陪患者唱歌唱到桃園療養院，很歡樂的一趟救護。

▲（圖／翻攝自臉書粉專「桃園市政府消防局」）
▲員警在影片中透露，他已經護送這名患者多次，因此知道該如何安撫。（圖／翻攝自臉書粉專「桃園市政府消防局」）

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