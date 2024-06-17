重案／台中烏日分屍案！同志情侶下毒殺人、「牛奶加肉鬆」手法曝

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警方透過阿翰的手機通聯記錄，追查到男子黃家慶，發現其涉有重嫌，持續追蹤，搜索黃家慶位於逢甲大學附近的出租套房，於屋內查獲從烏日搬走的行李箱，還有現電鋸、鋼刀及一把沾染肉屑的鋸子，警方研判阿翰已遭到殺害，整起命案因此曝光。
原來黃家慶因遭通緝，竟異想天開，妄想通過殺人奪取對方身分重新開始，因此找上阿翰交往，先是謊稱自己是醫學系學生，並佯稱有個人體實驗的賺錢機會，一次可賺取8到10萬元，阿翰不疑有他便答應下來。黃家慶又透過林姓實習醫師，偷取管制藥物「牛奶針」與「肌肉鬆弛劑」，最後阿翰被施打「牛奶加肉鬆」窒息而亡。
阿翰死後，黃家慶通知林姓實習醫師幫忙處理屍體，林姓實習醫師因害怕偷藥被發現，同意協助分屍並棄屍。2人將屍體肢解成15塊，丟棄於筏子溪、大肚山區等地，而警方發動搜索，只找到部分屍塊，但頭部與四肢至今下落不明。黃家慶殺人後，還盜領阿翰帳戶裡7萬多元，且他曾拿自己的照片自稱阿翰，到戶政事務所要求換領新身分證，但因長相差太多被拒絕，他還狡辯說：「我整形過！」
而黃家慶利用「牛奶針」與「肌肉鬆弛劑」犯案，法醫指出，「牛奶加肉鬆」會讓人在熟睡中窒息而亡，是非常專業的殺人方式。黃家慶落網後，一度裝瘋賣傻否認犯行，甚至瞎掰是與阿翰約好殉情，為了突破僵局，檢方安排黃家慶與林男對質，才順利突破黃家慶心房，坦承殺害阿翰。案經法院審理，黃家慶被依殺人等罪判處無期徒刑定讞，林男則被依毀損、遺棄屍體罪判刑1年4個月。
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