賴清德黃埔演講嗆馬「不接受首戰即終戰」！郭正亮1原因轟：低級
總統賴清德16日以三軍統帥身分出席陸軍官校百年校慶，對於過去馬英九稱「首戰即終戰」惹議，賴清德致詞時提及，絕不能夠敵我不分，也不能夠敵友不分，「更不能夠接受『首戰即終戰』的投降主義！」對此，前立委郭正亮痛批「賴清德在黃埔校慶講這個有夠低級」，首戰即終戰是蔡政府國防部提出的分析報告，馬英九引用是要強調避戰，而非投降。
記者王德蓉／綜合報導
郭正亮16日在節目《國際直球對決》表示，賴清德接受《時代雜誌》專訪時，就把馬英九扯進來，而在黃埔校慶也將馬英九拿進來，「真是奇怪耶，那你前面在講馬英九：我跟他是一樣的！所以大陸不用擔心。現在又把馬英九弄進來、抹黑他是投降主義？」
郭正亮指出，國防安全院2020年剛好做了報告，認為大陸的戰略構想就是首戰即終戰，馬英九只是引述報告，順口提出來，「事實上大陸確實就是這種戰法啦！愈來愈像真的，就是打仗的時間會盡量縮短。」他認為，馬英九的意思就是別奢望靠美國來就，因為根本來不及，重點則是在於「要避戰」。
郭正亮痛批賴清德，「這個真的有夠低級耶！因為人家的意思又不是這樣？你是總統耶！你直接就說馬英九要投降？馬英九不是要投降耶！」他也認為，賴清德的性格就是一個鬥雞，鬥完大陸又回來鬥馬英九，「所以這個人的政治性格真的就是不見棺材不掉淚，賴清德就是打算玩這套對抗的論調，一路玩到2028。」