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連首富都說好看！《金孫爆富攻略》登上BBC　泰國票房衝破三億元

▲《金孫爆富攻略》登上BBC，連泰國首富都給予好評。（圖／CATCHPLAY提供）
▲《金孫爆富攻略》登上BBC，連泰國首富都給予好評。（圖／CATCHPLAY提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

本名Putthipong Assa-ratanakul的泰國人氣男星Billkin主演的《金孫爆富攻略》即將在本月21日上映，這部電影在泰國上映後蟬聯多週票房冠軍，甚至被泰國首富、正大國際集團董事長謝國民給予高度評價，並被外國媒體BBC報導。

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《BBC》以標題「熱播泰國電影讓抖音網友們感動落淚」來形容《金孫爆富攻略》帶來的熱潮，足見這部電影在泰國已成為現象級熱門話題，並且在東南亞締造前所未有的觀影紀錄。

故事內容關於廢柴金孫因為得知親戚照顧年長的阿公獲得千萬遺產後，讓他起心動念計畫爭取罹癌阿嬤的遺產，便開始一步步討好阿嬤。起疑心的阿嬤與懷著目的金孫，隨著日漸相處與陪伴，將慢慢改變對彼此的想法。

觀看完電影的人對於情節有非常強烈的觸動，許多人紛紛在社群平台上分享部份片段，並寫上心得感想，例如「想立刻擁抱自己的阿嬤！」、「我哭到妝全花了」和「讓我想起我跟我阿嬤的關係」。

@elyshiaabegailI cried so much that all of my make up were gone after the movie. Recomended 10/10 #howtomakemillionsbeforegrandmadies @Tirahazmannn @yangpalingserius

♬ original sound - Abby - Abby
現年24歲的Billkin在泰國是小有名氣的歌手和演員，在電影中Billkin與76歲的素人演員烏薩薩梅坎姆（Usha Seamkhum，小名Taew）動人詮釋阿嬤與孫子的互動，他形容：「不敢相信Taew從沒拍過戲，她演技真實到就像是我的親身阿嬤，所以很自然地將情感帶出來。」

過去因出演BL電視劇《以你的心詮釋我的愛》而廣受歡迎的Billkin，這次將帶給大眾全新的觀影體驗，泰國的觀眾也紛紛大讚他的演技讓人淚流滿面。


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