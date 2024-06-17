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統戰滲透YT圈　溫朗東嗆小野無作為「沒搞懂就別在這位子上！」

▲有網紅爆料中國統戰滲透自媒體，溫朗東質疑這段期間文化部作了哪些努力，怒嗆如果搞不懂就別在這位置上。（圖／記者陳明中攝）
▲有網紅爆料中國統戰滲透自媒體，溫朗東質疑這段期間文化部作了哪些努力，怒嗆如果搞不懂就別在這位置上。（圖／記者陳明中攝）

記者陳威叡／台北報導

日前網紅波特王爆料稱，中國官方進行文化統戰，將邀請10組台灣網紅到中國旅遊拍片，引起網友熱議。對此政治評論員溫朗東表示，文化統戰迫在眉梢，誤導青年人對中共認知的民主存亡問題，問文化部長李遠做了什麼？堅持找王力宏到金曲獎表演？不反對小學聯絡簿使用中國用語稱非文化統戰？如果搞不懂台灣遇到甚麼巨大危機，也認為沒必要搞懂，就別在坐在這位子上，「回去跟老朋友柯文哲去花東騎腳踏車吧！」

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溫朗東表示，網紅鍾明軒去幫中國宣傳拍片已經是今年2月22號的事，過了將近4個月，期間有多個網紅藝人持續幫中國宣傳洗白。歌手謝和弦昨天出示中方契約邀約，證實中方以每年千萬台幣找他拍宣傳廣告。

溫朗東指出，謝和弦、何以奇拒絕中國邀約，波特王踢爆7月還有10組台灣網紅要去中國拍片。文化統戰已經是迫在眉梢，誤導青年人對中共認知的民主存亡問題。

溫朗東反問文化部長李遠，中國現在如火如荼進行的文化統戰，期間做了甚麼？一度堅持找王力宏到金曲獎表演？不反對小學聯絡簿使用中國用語，說這不是文化統戰？

最後溫朗東說，小野部長如果搞不懂台灣遇到甚麼巨大危機，也認為沒必要搞懂，就別在坐在這個位子上，「回去跟老朋友柯文哲去花東騎腳踏車吧！」




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