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王齊麟拿奧運冠軍「女友嗆關我屁事」！6字超甜回答放閃陳詩媛

▲陳詩媛開箱羽球小鮮肉，球技卻慘到被嗆「妳男友不是奧運冠軍嗎」，讓她無奈回「關我屁事」。（圖／翻攝自陳詩媛IG）
▲陳詩媛開箱羽球小鮮肉，球技卻慘到被嗆「妳男友不是奧運冠軍嗎」，讓她無奈回「關我屁事」。（圖／翻攝自陳詩媛IG）

記者李欣容／台北報導

東京奧運羽球男雙金牌的國手王齊麟，4月在IG上PO出緊摟短裙妹的甜蜜背影照，而那位女孩就是樂天啦啦隊女孩陳詩媛，認愛之後不時會隔空放閃，昨（16）日陳詩媛分享一段「開箱體育寶藏男孩」的影片，只見她和小鮮肉練習羽球對打，卻打得不是很好，還被嗆：「男友不是奧運冠軍嗎？」陳詩媛不甘示弱回：「關我屁事哦！」男友王齊麟看完也留言：「該幫妳特訓了。」

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陳詩媛在IG上傳一段「開箱體育寶藏男孩」的影片，和羽球選手陳子亦在羽球場練習對打，沒想到在對打過程中，陳詩媛為了救球一度要跌倒，最後還是失敗，事後她問陳子亦：「我打得怎麼樣？」陳子亦毫不留情回：「妳男友不是奧運冠軍嗎？」陳詩媛哭笑不得：「他是奧運冠軍關我屁事哦！」

▲陳詩媛笑回網友，奧運冠軍可能跟李洋有比較大的關係。（圖／翻攝自陳詩媛IG）
▲陳詩媛笑回網友，奧運冠軍可能跟李洋有比較大的關係。（圖／翻攝自陳詩媛IG）
影片一出引來粉絲討論，男友王齊麟看完也留言：「該幫妳特訓了。」還有人說：「不關妳事還可以關誰事。」她高EQ回：「可能是李洋。」讓網友頓時語塞：「這答案無法反駁。」

4月王齊麟放閃女友背影照時，被網友發現是陳詩媛，雙方大方認愛，王齊麟表示：「和十元已經認識一段時間了，兩人後來因為吃飯遇到，才有更多聯絡、更了解彼此，很認真看待這段發展中的關係，為彼此的事業加油。」外界盛傳樂天啦啦隊有禁愛令，《NOWnews今日新聞》詢問陳詩媛經紀人她的戀情，對方回應，「我們身為詩媛的經紀公司，感謝各方的關心與祝福，公司不會干涉藝人交友，有好消息再跟大家說明。」

▲十元（左）、王齊麟（右）日前520放閃，引起討論。（圖／取自王齊麟Threads）
▲陳詩媛（左）、王齊麟（右）日前520放閃，引起討論。（圖／取自王齊麟Threads）

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