王齊麟拿奧運冠軍「女友嗆關我屁事」！6字超甜回答放閃陳詩媛
東京奧運羽球男雙金牌的國手王齊麟，4月在IG上PO出緊摟短裙妹的甜蜜背影照，而那位女孩就是樂天啦啦隊女孩陳詩媛，認愛之後不時會隔空放閃，昨（16）日陳詩媛分享一段「開箱體育寶藏男孩」的影片，只見她和小鮮肉練習羽球對打，卻打得不是很好，還被嗆：「男友不是奧運冠軍嗎？」陳詩媛不甘示弱回：「關我屁事哦！」男友王齊麟看完也留言：「該幫妳特訓了。」
記者李欣容／台北報導
陳詩媛在IG上傳一段「開箱體育寶藏男孩」的影片，和羽球選手陳子亦在羽球場練習對打，沒想到在對打過程中，陳詩媛為了救球一度要跌倒，最後還是失敗，事後她問陳子亦：「我打得怎麼樣？」陳子亦毫不留情回：「妳男友不是奧運冠軍嗎？」陳詩媛哭笑不得：「他是奧運冠軍關我屁事哦！」
影片一出引來粉絲討論，男友王齊麟看完也留言：「該幫妳特訓了。」還有人說：「不關妳事還可以關誰事。」她高EQ回：「可能是李洋。」讓網友頓時語塞：「這答案無法反駁。」
4月王齊麟放閃女友背影照時，被網友發現是陳詩媛，雙方大方認愛，王齊麟表示：「和十元已經認識一段時間了，兩人後來因為吃飯遇到，才有更多聯絡、更了解彼此，很認真看待這段發展中的關係，為彼此的事業加油。」外界盛傳樂天啦啦隊有禁愛令，《NOWnews今日新聞》詢問陳詩媛經紀人她的戀情，對方回應，「我們身為詩媛的經紀公司，感謝各方的關心與祝福，公司不會干涉藝人交友，有好消息再跟大家說明。」