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強化資源連結　教育部在北中南大專院校成立性平中心

▲教育部在北中南4間大專院校成立性平中心，強化區域資源橫向連結。（圖／教育部提供）
▲教育部在北中南4間大專院校成立性平中心，強化區域資源橫向連結。（圖／教育部提供）

記者林則澄／台北報導

為了協助落實推動性別平等教育，教育部分別在世新大學、陽明交通大學、彰化師範大學、高雄醫學大學成立4區大專校院性別平等教育工作推展中心，期盼健全各校性別平等教育委員會運作，提升相關工作人員的性別平等意識，同時強化區域之間資源橫向連結，成為學校推動性別平等教育的支持與助力。

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教育部指出，為了協助大專校院落實推動性別平等教育，113年度依據性別平等教育白皮書2.0「組織與制度」篇章中程計畫，成立4區大專校院性別平等教育工作推展中心，期盼透過具實質效能的區域型組織，健全各校性別平等教育委員會運作，提升相關工作人員的性別平等意識，同時強化區域間資源之橫向連結，成為學校推動性別平等教育的支持與助力。

教育部說明，4區大專校院性別平等教育工作推展中心分別設立在世新大學、陽明交通大學、彰化師範大學以及高雄醫學大學，其中陽明交通大學、彰化師範大學推動性別平等教育成效甚佳，另在世新大學、高雄醫學大學設有性別研究所，期盼借重學校的經驗、系所資源，協助區域各校推展性別平等教育工作。

教育部提到，各區性別平等教育工作推展中心任務，包括分析性別平等教育推展趨勢、瞭解區內各校推動性別平等教育現況、協調以及解決性別平等教育推動相關問題、檢視區內各校校園性別事件之處理情形、提供校園性別事件防治諮詢、協助區內學校緊急危機事件應變處理等。各區中心往後將常態性召開相關會議，並與各校性別平等教育委員會執行秘書、承辦人研討實務推動相關事宜，亦會辦理研習、研討會等增能活動，增進相關人員工作知能，同時也將蒐集相關新興議題以及個案案例、學校優良成果、各方建議以及意見，作為教育部、大專校院未來精進推動性別平等教育參考。

教育部表示，近期分別完成北一區、北二區、南區、中區等4區性別平等教育工作推展中心揭牌，陸續召開完竣各個分區大專校院性別平等教育委員會執行秘書第1次座談會，會中除向各校介紹中心定位、任務、工作事項外，也讓各校了解未來推動性別平等教育不再只是單兵作戰，而是可以透過群策群力、相互支援以及資源同享模式，共同深化性別平等教育。

教育部說明，4區大專校院性別平等教育工作推展中心，未來作為教育部與各大專校院之間的橋樑，希望透過該組織發揮最大化的效用，其中政策推廣方面，期盼快速傳達政策與法令，即時蒐集實務問題並予回饋；學校性別平等教育委員會組織制度方面，期盼協助各校組織制度更趨完善，強化校園性別事件處理機制；增進人員專業素養方面，期盼增進相關人員對於法令認識以及實務處理能力。

此外，教育部期盼透過辦理相關會議與活動，提供各校人員的經驗分享與交流機會，增進身心健康，提升工作效能。

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