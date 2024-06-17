章魚比和牛還貴！日本通膨食品價格漲　民眾苦喊：沒打折買不下去

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日本通貨膨脹與多種因素有關，包括全球糧食需求增加、能源成本上升以及勞動力短缺等原因。另外，日圓疲軟也是原因之一，日圓曾在4月貶至1美元兌160日圓，直接影響了消費者的購買力。
據經營優惠券應用程式「特賣（トクバイ）」的日本企業Locoguide指出，超過60%的消費者認為雞蛋和乳製品價格很高，並有大約一半的受訪者更重視牛奶的價格而非味道。
一名64歲的、兼職打工的女性前往超市時，毫不猶豫地拿起了一盒打折的十顆裝雞蛋，她坦言「如果不買打折商品，財務就會很吃緊。」
章魚燒創始店、大阪「會津屋」 （会津屋）負責人遠藤勝表示，「現在章魚比牛肉還貴」。由於會津屋使用的是西非茅利塔尼亞海岸捕獲的章魚來製作章魚燒，但章魚作為西班牙海鮮飯等菜餚的配料，在歐洲和中國愈來愈受歡迎，日本貿易公司的出價被競爭買家超越。
在東京豐洲市場，2023年的冷凍章魚批發價格為每公斤1668日圓（約台幣349元），是10年前的2倍。這一價格超過餐廳常用的A2和牛每公斤1550日圓（約台幣324元）和1600日圓（約台幣335元）的價格。
對於會津屋來說，購買章魚的成本上漲10%。但章魚佔了原料成本70%至80%，使得會津屋不得不在2023年7月提高價格，但遠藤勝表示，可能在不久之後又需要再次漲價。
日本各地的章魚燒供應商都在努力將每份章魚燒的售價保持在500日圓（約台幣114元），讓章魚燒能用「銅板價」購買（500日圓是硬幣）。
日本通貨膨脹勢頭不減 小家庭難喊苦
日本政府統計顯示，20203年2人或以上的家庭有27.8%的支出用於食品上，這是自2000年以來的新高。但是工資未能跟上通貨膨脹，使得家庭會減少非必要商品或活動的支出，例如度假旅遊就可能是最先放棄的項目。