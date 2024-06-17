希臘高溫飆破40°C！酷暑成遊客死亡陷阱　已釀5死還有3人失蹤

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自6月以來，希臘遊客事故頻傳，6月5日一位荷蘭遊客在克里特島（Crete）一處峽谷散步時心臟病發身亡，6月6日一位法國遊客在克里特島一處海灘被發現倒地不起，救護人員到場時已經死亡；英國名人、提倡「間歇性斷食」的莫斯利博士（Michael Mosley）於9日被發現陳屍在錫米島（Symi Sym）海邊的一處岩石區，初步研判是因中暑熱衰竭而死。
當地搜救人員表示，遊客經常隨意漫步，偏離常規路線在島嶼上漫遊，導致進行搜救困難，且希臘近期40°C的高溫，也讓獨自徒步旅遊的觀光客，面臨著中暑與熱衰竭，以及其他衍生身體突發狀況的高度風險。
除了已經被發現屍體的死亡個案。目前至少還有兩位在愛琴海錫基諾斯島（Sikinos）的法國遊客以及一位在阿莫戈斯島（Amorgos）的美國遊客被通報失蹤，仍在尋找下落。
希臘遭遇熱浪侵襲
希臘本月遭遇熱浪，多地氣溫飆升至43°C，受到酷暑影響，雅典衛城以及當地的學校和托兒所一度暫時關閉，消防人員同時也對野火保持高度警戒，炎熱氣候與強風都是最可能助燃野火的天候條件。
氣象專家吉安諾普洛斯（Panos Giannopoulos）表示，這波熱浪堪稱是「歷史級」的，因為事實上現在的時序還只是6月，希臘之前從未在6月15日前遭遇熱浪，這不禁讓人擔心今年夏天可能還會爆發更嚴重的酷暑熱傷害。希臘去年7月才經歷有史以來最長的熱浪，足足持續了16天。