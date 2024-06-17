詹惟中自爆「情緒性陽痿」！醫：光靠吃藥難改善 嚴重需考慮手術
命理專家、談話性節目常客詹惟中日前在節目分享，自己年輕時，曾與一名日本女孩交往，分手後女方情緒不穩，威脅要出家、輕生，讓詹惟中產生心理陰影，甚至出現「情緒性陽萎」，所以「硬不起來」。書田診所泌尿科醫師周固表示，「情緒性陽萎」約佔陽痿患者中的40％，在治療上除了藥物外，給予精神協助的配合更為重要。
記者張志浩／綜合報導
周固指出，「情緒性陽萎」的正名應為「心因性陽痿」，成因可能和精神疾病、心理創傷、較差的性經驗等有關，在診斷上，醫師會先排除一切有關「器質性陽痿」的可能，包括血管硬化、糖尿病、年紀是否較大、中風等，才會判斷患者是罹患「心因性陽痿」。
周固說明，心因性的勃起障礙並不會因為年齡有所差別，在治療上，若確定患者本身有精神疾病，就會優先控制患者精神狀態和心境，若長期處於憂鬱、消極等負面狀態，控制勃起的副交感神經就會受限，信心受挫後很容易陷入惡性循環。
若要特定針對陽痿治療，無論是「心因性陽痿」或「器質性陽痿」，醫師都開立「Viagra」等藥物，讓病人能在短時間達到自己想要的成效，並長期追蹤來改善，若藥物始終無法改善，就可能會透過外科手術將陰莖植入棒狀假體，也就是「人工陰莖植入術」，但手術仍有傷口感染、組織壞死的風險，雖然成功率高，但仍要謹慎和醫師討論。