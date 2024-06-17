賴清德嗆馬英九 邱毅預告「一事」：綠色魔爪要伸進軍中！
總統賴清德昨以三軍統帥身分出席陸軍官校百年校慶，致詞時對於過去馬英九稱「首戰即終戰」惹議，賴清德勉勵學生，絕不能夠敵我不分，也不能夠敵友不分，「更不能夠接受『首戰即終戰』的投降主義！」對此邱毅認為賴清德批馬，其實就是預告要整肅台軍防務部門，「看來綠色恐怖的魔爪要伸進軍中了！」
記者陳威叡／台北報導
邱毅說，馬英九曾經說過，兩岸要避免戰爭，因為首戰即終戰。說大白話，便是兩岸軍事實力差太大，台軍必然一戰而潰。而賴清德在黃埔百年校慶上狠批馬英九「投降主義」。馬英九是很務實的，何況這也是參照當時國防部的報告內容。賴清德批馬英九，其實就是預告要整肅台軍防務部門，看來綠色恐怖的魔爪要伸進軍中了。
邱毅指出，賴清德的「不要分不清敵友」，敵就是大陸，友就是美國，此番話等於警告台軍，不可以批評美國，不准疑美，也絕不能稱讚大陸，否則就是親共，就是中共同路人。
邱毅說，賴清德利用黃埔百年慶典，充分展現他前些時候所謂「洗滌人心」的內涵，預告了綠色恐怖，大監控、大清洗的來臨，而且可能從軍中先做起。
邱毅說，記得上世紀7、80年代民進黨初堀起時，是以反對國民黨獨裁、監控、冤獄、羅織的白色恐怖為主題的。曾幾何時，賴清德以後輩身分，掠奪了民進黨的創黨成果，把白色恐怖改個「綠色恐怖」的招牌又復辟了。
最後邱毅批評，看賴的發言多像法西斯獨裁者，儼然就是麥卡錫主義上身，納粹份子復辟，怪不得欣賞沈伯洋、王義川、于北辰之流，看來真是物以類聚人以群分！