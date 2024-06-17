為何總能有充足的時間？黃仁勳揭人生最深切一課來自一位日本園丁
輝達執行長黃仁勳14日於美國加州理工學院（Caltech）發表畢業演說，親揭自己人生中最重要的教訓來自一位日本園丁，並強調「排出人生的優先順序」的重要性。
記者鄭妤安/台北報導
黃仁勳14日受邀於美國加州理工學院發表畢業演說，分享人工智慧革命的獨到見解、輝達轉型為AI公司的歷程，以及他對人生感悟。他在演講中提到，自己習慣於每年夏天中挑選一個月，赴輝達的一地外國據點工作，在他的孩子十幾歲時，他們一家人曾在日本度過一個夏天，並在某個週末造訪京都和銀閣寺。黃仁勳回憶當時天氣是「典型的京都夏日」，酷熱、潮濕且黏膩，他們和其他遊客一起漫步在精心修剪的苔癬花園中，這座花園非常寬廣，幾乎涵蓋世界上所有種類的苔癬，然而，花園環境卻被保養得十分精緻。
此時，他注意到孤身一人的園丁蹲在一旁，用竹子鑷子小心翼翼的摘取苔癬後，放置竹籃中，「那位園丁是用鑷子夾取，花園腹地大，他的竹籃看起來很空，有這麼一刻我覺得他是在採摘他想像中的苔癬」，黃仁勳湊上前詢問園丁在做什麼，園丁表示他正在撿死苔癬、照料花園，黃疑惑道「可是花園這麼大欸」，園丁回答「我已經照顧這個地方25年了，我有充足的時間。」
這是黃仁勳一生中最深刻的教訓之一，這位園丁為他的技藝與畢生工作奉獻一生，「當你這麼做時，你就有充裕的時間。」黃仁勳指出，自己有一個非常明確的順序清單，每天早上，他都會先完成最需要被優先完成的工作，「所以在我上班前，我的這一天就已經很成功了，我已經完成我這一天最重要的工作，接下來能把時間花在幫助他人」，當人們因打擾他工作而道歉時，他總說「我有充足的時間，而事實也確實如此。」