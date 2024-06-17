法籍畫家吉伯特「大地交響曲」個展 中友重磅登場

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藝術家吉伯特Gilbert Medam出生於突尼斯，在法國南部長大，多年來遊歷世界各地。擅於古典吉他演奏、音樂創作表演、微型藝術創作。主要使用簡單的媒材，水彩、墨水、壓克力等創作，藝術家透過觀察各地自然風光、創作微小且複雜的作品，歌頌大自然永恆之美與神聖性。
一生遊歷無數國家、兼具畫家、音樂家、旅行家等多重身份的Gilbert Medam，展覽作品的概念以向大自然致上最高敬意為出發點。其中「微型創作系列」的迷你尺寸8cmx6cm畫作（名片大小），策展單位在現場貼心的配置放大鏡，讓觀眾看得更仔細，以多方視角感受藝術家的獨特創作風貌。
同時也在時尚藝廊打卡牆，用近5米的世界地圖完整的呈現吉伯特一生所走過的城市，以及在這些地方發生的事，並提供吉伯特的相關影音及專訪紀錄，能讓觀賞者更加了解藝術家的世界。
中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友時尚藝廊此次策劃法國藝術家個展，源於一個偶然機緣，因為接觸到吉伯特.梅丹的現場音樂表演，進而了解到他對藝術方面有更多元涉獵，於是展開緊鑼密鼓的展覽策劃和邀約。他的作品能讓人感受到透過遊歷世界，不只是對不同地理環境的描繪，而是大量融入自己對環境生態永續的關懷，相當有意義，希望能分享給中友百貨顧客。
因此我們找到長期關心台灣野鳥生態的「社團法人台灣野鳥協會」。希望延續藝術家對環境永續的心，來支持同樣對環境付出關懷的人。由吉伯特提供價值新台幣42,000元的作品（Vase of Flowers花瓶裡的花）於本次展覽中進行義賣，開幕茶會中宣佈由中友百貨購入列為館藏作品，所得義賣金額將全數捐贈「社團法人台灣野鳥協會」，邀請大家為環保永續盡一份心力。