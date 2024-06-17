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法籍畫家吉伯特「大地交響曲」個展 中友重磅登場

▲中友百貨費心打造近5米的世界地圖，完整呈現吉伯特足跡遍及的城市及事蹟。（圖／中友百貨提供）
▲中友百貨費心打造近5米的世界地圖，完整呈現吉伯特足跡遍及的城市及事蹟。（圖／中友百貨提供）

記者金武鳯/綜合報導

台中市中友百貨時尚藝廊年度重磅展覽今日登場！由法國藝術家吉伯特‧梅丹Gilbert Medam舉行的「大地交響曲-吉伯特‧梅丹」個展，展出74件作品。兼具畫家、音樂家、旅遊家等多重身份的吉伯特，一次將近3年的精彩作品呈現給觀眾，藉以向偉大的自然致上最高敬意。

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「大地交響曲-吉伯特‧梅丹」個展即日起展至7月8日。中友百貨時尚藝廊首次以三展區模式呈現吉伯特作品，包括A棟12樓時尚藝廊展出27件大型作品，有6號到80號平面創作；A棟10樓創意平台及B棟10、12樓櫥窗展出47件微型創作，共計展出74件作品。

▲吉伯特提供作品「花瓶裡的花」義賣，由中友百貨認購，金額悉數捐贈台灣野鳥協會。（圖／中友百貨提供）
▲吉伯特提供作品「花瓶裡的花」義賣，由中友百貨認購，金額悉數捐贈台灣野鳥協會。（圖／中友百貨提供）
▲吉伯特提供作品「花瓶裡的花」義賣，由中友百貨認購，金額悉數捐贈台灣野鳥協會。（圖／中友百貨提供）
▲吉伯特提供作品「花瓶裡的花」義賣，由中友百貨認購，金額悉數捐贈台灣野鳥協會。（圖／中友百貨提供）
藝術家吉伯特Gilbert Medam出生於突尼斯，在法國南部長大，多年來遊歷世界各地。擅於古典吉他演奏、音樂創作表演、微型藝術創作。主要使用簡單的媒材，水彩、墨水、壓克力等創作，藝術家透過觀察各地自然風光、創作微小且複雜的作品，歌頌大自然永恆之美與神聖性。


一生遊歷無數國家、兼具畫家、音樂家、旅行家等多重身份的Gilbert Medam，展覽作品的概念以向大自然致上最高敬意為出發點。其中「微型創作系列」的迷你尺寸8cmx6cm畫作（名片大小），策展單位在現場貼心的配置放大鏡，讓觀眾看得更仔細，以多方視角感受藝術家的獨特創作風貌。

同時也在時尚藝廊打卡牆，用近5米的世界地圖完整的呈現吉伯特一生所走過的城市，以及在這些地方發生的事，並提供吉伯特的相關影音及專訪紀錄，能讓觀賞者更加了解藝術家的世界。

▲吉伯特「微型創作系列」的迷你尺寸，約是名片大小，策展單位貼心配置放大鏡，讓觀眾看得更仔細。（圖／中友百貨提供）
▲吉伯特「微型創作系列」的迷你尺寸，約是名片大小，策展單位貼心配置放大鏡，讓觀眾看得更仔細。（圖／中友百貨提供）
中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友時尚藝廊此次策劃法國藝術家個展，源於一個偶然機緣，因為接觸到吉伯特.梅丹的現場音樂表演，進而了解到他對藝術方面有更多元涉獵，於是展開緊鑼密鼓的展覽策劃和邀約。他的作品能讓人感受到透過遊歷世界，不只是對不同地理環境的描繪，而是大量融入自己對環境生態永續的關懷，相當有意義，希望能分享給中友百貨顧客。

因此我們找到長期關心台灣野鳥生態的「社團法人台灣野鳥協會」。希望延續藝術家對環境永續的心，來支持同樣對環境付出關懷的人。由吉伯特提供價值新台幣42,000元的作品（Vase of Flowers花瓶裡的花）於本次展覽中進行義賣，開幕茶會中宣佈由中友百貨購入列為館藏作品，所得義賣金額將全數捐贈「社團法人台灣野鳥協會」，邀請大家為環保永續盡一份心力。

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