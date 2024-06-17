賴清德不接受「首戰即終戰」遭馬辦嗆引戰！顧立雄：我們從未求戰
總統賴清德16日以三軍統帥身分出席陸軍官校百年校慶，對於過去馬英九稱「首戰即終戰」惹議，賴清德致詞時提及，絕不能夠敵我不分，也不能夠敵友不分，「更不能夠接受『首戰即終戰』的投降主義！」馬英九基金會執行長蕭旭岑批評「他（賴清德）傾向尋求戰爭，但人民需要的是避免戰爭的總統，不是引戰的總統」。對此，國防部長顧立雄今（17）日表示，賴清德的言下之意就是不能接受投降主義，國軍的目標就是不斷強化自我防衛能力，讓敵人侵台的目的無法達成，「我們從來沒有求戰，目標是逐次削弱中國侵台」。
政治中心／綜合報導
顧立雄今出席立法院外交國防委員會並備質詢，會前他受訪表示，賴清德在黃埔校慶致詞的意思是，不能夠接受投降主義，言下之意就是「不能接受首戰即終戰的概念」。
顧立雄指出，國軍的目標是不斷強化自我防衛能力，並不斷展現這樣的決心，在戰略上也針對敵人可能的行動，組織發展防衛構想，以削弱敵人攻台的能力，讓敵人無法達成侵台的目的。至於首戰能撐多久？顧立雄續說，沒有要撐多久的問題，國軍的戰略想定就是以不對稱作戰思維建構重層嚇阻，不斷削弱敵人戰力，直到敵人登陸作戰的企圖失敗。
針對馬辦批評，顧立雄則說，他們從來沒有求戰，目標是逐次削弱中國侵台。